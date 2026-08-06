Mark Hughes vuelve al iLERNA Lleida para las próximas dos temporadas

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El iLERNA Lleida ha anunciado el regreso para las próximas dos temporadas del jugador estadounidense Mark Hughes, escolta de 29 años y 1,99 metros de altura, tras haberse desvinculado del FIATC Girona y así vivir ahora una segunda etapa en el club leridano.

Nacido el 15 de febrero de 1997 en Youngstown, Ohio (EE.UU.), Hughes se incorpora al Força Lleida como jugador comunitario al tener también la nacionalidad española. Debutó con la camiseta burdeos en la campaña 2021-22, clasificándose para la Final Four de ascenso a la ACB disputada en Girona. "Ese año, Hughes jugó todos los partidos del equipo, 31 en liga regular y 6 de fase de ascenso", detalló la nota de prensa.

"Tras su paso por Lleida, Hughes defendió la camiseta del Movistar Estudiantes (2022-23), del Hamburg Towers (2023-24) y del Coosur Real Betis (2024-25), equipos con los que jugó 'playoffs' y con el Betis logró el ascenso. Con el equipo alemán también disputó competición europea", resumió este jueves el club ilerdense en su comunicado.

Durante la pasada temporada 2025-26, Hughes jugó 34 partidos con el FIATC Girona en la Liga Endesa y ahí promedió 19:00 sobre la cancha, 8,8 puntos, 2,7 rebotes, 1,3 asistencias, 0,6 recuperaciones de balón, 0,1 tapones y 7,7 créditos de valoración.

La entidad gerundense confirmó el pasado miércoles que Hughes no iba a seguir en su plantilla del curso 2026-27 y expresó "su agradecimiento por el compromiso, dedicación y profesionalidad que ha demostrado desde el primer día, así como por su predisposición a ayudar al equipo en todo momento". "Fontajau es, y siempre será, tu casa", zanjó en otra nota.