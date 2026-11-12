Miguel Méndez: "Lo más importante es jugar todas a lo mismo"

Miguel Méndez - ALBERTO NEVADO/FEB

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reconoció que España puede "hacerlo mucho mejor" que lo visto contra República Checa el martes, pero también vio la necesidad de completar más entrenamientos y recuperar las "básicos" para "jugar todas a lo mismo" de cara al sábado contra Bulgaria.

"Podemos hacerlo mucho mejor, debemos hacerlo mucho mejor. Entiendo a las jugadoras, pero cualquier cosa que podamos resumir del partido puede sonar a excusa, pero es verdad que con día y medio de entrenamiento es complicado olvidar las reglas básicas que tienen en sus equipos, diferentes a las nuestras", dijo ante los medios este jueves en Madrid.

El técnico gallego confió en encontrar la conexión necesaria en una ventana importante de clasificación para el Eurobasket 2027. "Lo más importante en un deporte de equipo es jugar todas a lo mismo, eso nos faltó. En los momentos que nos metían dos seguidas bajaba mucho nuestro nivel de conjunción", afirmó.

Además, Méndez avisó de una Bulgaria que ganó con autoridad a Croacia el martes. "Ellas jugaron muy buen partido contra Croacia. Hillsman hizo su dominio interior, pero las pequeñas lo hicieron muy bien, metieron mucho, jugaron con muchas posesiones, demostraron un nivel alto. Tenemos que bajarla de esos números. El partido se tiene que acercar más a nuestro juego de equipo", apunto.

"Hay que ir trabajando en nuestro básicos. Teníamos en la cabeza la idea del verano, hicimos la concentración y al cabo de dos o tres semanas juntas llegamos a un nivel de conjunción muy importante, y acabamos jugando muy buen al baloncesto. No tenemos ese tiempo y cuanto antes tenemos que adaptarnos a llegar hasta donde podamos a nivel de conjunción, tanto defensivo como ofensivo, y mantener el juego de equipo", añadió.

El seleccionador confesó que todas tienen que asumir su parte de responsabilidad. "Necesitamos mucha más responsabilidad de todas las jugadoras en la parte ofensiva también, que no se limite a que una jugadora sume muchos tiros, no es lo que quiero ni queremos. Necesitamos más números en puntos, asistencias, rebotes, en tocar el balón en defensa, de todas las jugadoras", explicó.

Por otro lado, Méndez fue preguntado por una María Araújo en buen momento y decisiva contra las checas. "Hablamos siempre de equipo, cuesta hablar de jugadoras individualmente. María está jugando sin dolor por primera vez en muchos meses y para una deportista jugar sin dolor lo es todo. Ella ha estado muy limitada por su rodilla y ahora está disfrutando más del juego. Está asumiendo minutos importantes con su club y está feliz", comentó.

"Jugar el primer partido siempre es difícil, y nos ayudó jugar en casa. Sin hacer un buen partido lo mejor fue la victoria. Con ayuda del público nuestra defensa dejó a Chequia en cuatro puntos en los últimos cinco minutos. Si nuestro juego se acerca a lo que es el baloncesto español nuestras opciones de ganar se multiplican", zanjó.