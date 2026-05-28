Ornella Bankolé renueva con el Casademont Zaragoza para la próxima temporada

Archivo - Ornella Bankolé, en un partido con el Casademont Zaragoza. - Europa Press/Contacto/Nano Calvo - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alero francesa Ornella Bankolé, de 28 años y 1,81 metros de altura, continuará en el Casademont Zaragoza la próxima temporada tras el acuerdo alcanzado este jueves entre ambas partes para su renovación de contrato.

"Bankolé se ha convertido en una jugadora muy querida por la 'marea roja' por su entrega, compromiso y también por su calidad. Disputó 58 partidos oficiales en su primera temporada entre Supercopa, Liga, Copa de la Reina y Euroliga Femenina", resumió el Zaragoza en su página web.

"Entre sus actuaciones más destacadas el partido de cuartos de final de la Final Six de la Euroliga Femenina frente a Basket Landes, que finalizó con 16 puntos y en el que fue clave para conseguir posteriormente la histórica medalla de bronce", añadió el comunicado.

"De esta forma, la jugadora francesa seguirá formando parte de nuestro equipo femenino, que apuesta por la continuidad de una plantilla que de nuevo ha completado un año para el recuerdo", zanjó la nota de prensa.