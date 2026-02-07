Unicaja remonta al Andorra y Tenerife cae en Burgos

Unicaja - MoraBanc Andorra - ACB PHOTO

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja se impuso (91-79) al MoraBanc Andorra este sábado con una tremenda remontada para seguir peleando en el 'Top 4' de la Liga Endesa, en una jornada 19 que dejó también el triunfo del UCAM Murcia y la derrota de La Laguna Tenerife.

El equipo de Ibon Navarro encontró fondo de armario y una buena reacción entre el tercer y el último cuarto para firmar su quinta victoria seguida en Liga. El recién llegado Justin Cobbs anotó 17 puntos ante su nueva afición del Carpena y Chris Duarte fue el mejor del partido (18 puntos, 3 asistencias, 19 de valoración).

Los de Málaga firmaron un 31-16 en el último cuarto para dejar al Andorra en cinco triunfos, pegado a la zona de descenso. Los locales habían apretado sabiendo que Recoletas Salud San Pablo Burgos había vencido (96-88) a La Laguna Tenerife para, segundo por la cola, firmar la cuarta victoria de la temporada.

Los de 'Porfi' Fisac, quien llegó al equipo castellano en diciembre para tratar de lograr la permanencia, sorprendieron a un rival de la zona alta. Gonzalo Corbalán (25 de valoración) y Ethan Happ (21) lideraron la actuación del Burgos en su Coliseum ante un Canarias huérfano del lesionado Marcelinho Huertas y que contó con la solitaria inspiración de Wesley Van Beck (29 puntos).

Los de La Laguna se quedan en 11 victorias, mientras el UCAM, como el Unicaja, alcanzó las 13. El equipo murciano se impuso (95-106) al Río Breogán. Las pérdidas de balón (18) condenaron al equipo gallego, mientras Devontae Cacok (24 puntos y 31 de valoración) lideró a los visitantes en el Pazo de Lugo.

La jornada este sábado la cerró el Surne Bilbao Basket ganando (82-84) al Casademont Zaragoza, la novena victoria seguida de los 'hombres de negro' entre Liga y Europe Cup Fiba. Los vascos, llamando al 'Top 8' con 11 triunfos, se adjudicaron un partido muy igualado, con la actuación decisiva de Darrun Hilliard (21 puntos y 23 de valoración).