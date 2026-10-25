Real Sociedad 2 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
La Real Sociedad se impuso este domingo por 2-1 al Levante en el Reale Arena, en un partido donde los locales mostraron su dominio a través de la posesión y los remates. Orri Oskarsson abrió el marcador para los donostiarras en el minuto 6, pero el Levante igualó el encuentro con un gol de Nacho Pérez en el minuto 22. Sin embargo, Benat Turrientes volvió a adelantar a la Real Sociedad en el minuto 27, sellando así el resultado final. A pesar de los esfuerzos del Levante, que tuvo un 38% de posesión y 6 remates, no lograron revertir el marcador. La Real Sociedad, con un 62% de posesión y 17 remates, llevó la iniciativa durante el partido, destacando la actuación de Orri Oskarsson como uno de los jugadores más participativos en el ataque. Con esta victoria, la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición de LaLiga, en puestos de Europa League, mientras que el Levante permanece en la decimocuarta posición, aún fuera de la zona de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - LEVANTE 1 (2-1, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Jon Aramburu, min.62), Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Jon Gorrotxategi, Luka Sucic (Ander Barrenetxea, min.62), Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.85), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.71); Orri Oskarsson (Arsen Zakharyan, min.85), Mikel Oyarzabal.
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Thiago Fernandez (Paco Cortes, min.80), Dani Requena (Yanis Musuayi, min.80), Roger Brugue (Victor Garcia, min.46), Jon Olasagasti; Ivan Romero (Axel Tape, min.62), Petar Ratkov (Etta Eyong, min.62).
-GOLES
1-0, min.6: Orri Oskarsson.
1-1, min.22: Nacho Perez (Thiago Fernandez) .
2-1, min.27: Benat Turrientes (Goncalo Guedes) .
-ÁRBITRO
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Muniz. Amonestó a Jon Martin (min.64), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Manuel Sanchez (min.75), Yanis Musuayi (min.81), Victor Garcia (min.87), por parte de LEVANTE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Reale Arena (30,035 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Levante
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 11
| 4
|Remates
| 17
| 6
|Pases Totales
| 613
| 365
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 108
| 72
|Ataques Peligrosos
| 47
| 29
|Centros
| 8
| 16
|Saques de Banda
| 20
| 16
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|14
| Permanencia
| Levante
| 10
| 10
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
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| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
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| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
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|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
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| 2-5
| Real Sociedad
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| 3-2
| Deportivo
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| 2-3
| Real Sociedad
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| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
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| 2-1
| Levante
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| 3-1
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| 1-1
| Levante
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| 3-3
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| 3-1
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