Real Sociedad 2 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

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La Real Sociedad se impuso este domingo por 2-1 al Levante en el Reale Arena, en un partido donde los locales mostraron su dominio a través de la posesión y los remates. Orri Oskarsson abrió el marcador para los donostiarras en el minuto 6, pero el Levante igualó el encuentro con un gol de Nacho Pérez en el minuto 22. Sin embargo, Benat Turrientes volvió a adelantar a la Real Sociedad en el minuto 27, sellando así el resultado final. A pesar de los esfuerzos del Levante, que tuvo un 38% de posesión y 6 remates, no lograron revertir el marcador. La Real Sociedad, con un 62% de posesión y 17 remates, llevó la iniciativa durante el partido, destacando la actuación de Orri Oskarsson como uno de los jugadores más participativos en el ataque. Con esta victoria, la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición de LaLiga, en puestos de Europa League, mientras que el Levante permanece en la decimocuarta posición, aún fuera de la zona de descenso.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - LEVANTE 1 (2-1, al descanso).

-EQUIPOS

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Jon Aramburu, min.62), Jon Martin, Sergio Gomez, Mamadou Sarr; Jon Gorrotxategi, Luka Sucic (Ander Barrenetxea, min.62), Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.85), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.71); Orri Oskarsson (Arsen Zakharyan, min.85), Mikel Oyarzabal.LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Thiago Fernandez (Paco Cortes, min.80), Dani Requena (Yanis Musuayi, min.80), Roger Brugue (Victor Garcia, min.46), Jon Olasagasti; Ivan Romero (Axel Tape, min.62), Petar Ratkov (Etta Eyong, min.62).

-GOLES

1-0, min.6: Orri Oskarsson.1-1, min.22: Nacho Perez (Thiago Fernandez) .2-1, min.27: Benat Turrientes (Goncalo Guedes) .

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Muniz. Amonestó a Jon Martin (min.64), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Manuel Sanchez (min.75), Yanis Musuayi (min.81), Victor Garcia (min.87), por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Reale Arena (30,035 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Sociedad Levante Goles 2 1 Remates Fuera 11 4 Remates 17 6 Pases Totales 613 365 Corners 2 3 Faltas 14 13 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 108 72 Ataques Peligrosos 47 29 Centros 8 16 Saques de Banda 20 16 Saques de Portería 5 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 15 Paradas 1 1 Contra Golpes 2 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 14 9 14 Permanencia Levante 10 10 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante

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