Mercedes busca seguir con su dominio en Miami ante los pujantes Ferrari

Archivo - El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Miami 2025. - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo Mercedes quiere seguir siendo el equipo referente en el Gran Premio de Miami, cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1 y segunda con formato Sprint, después de ganar las tres primeras carreras de la temporada, aunque tendrá que resistir las acometidas de Ferrari y McLaren, que llegan a tierras americanas con el objetivo de seguir recortando terreno y soñando con el primer triunfo del curso.

La tercera parada del Mundial de Fórmula 1 2026 llega tras el obligado parón tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Una ausencia de actividad de más un mes que trae consigo varios ajustes en el reglamento, con cambios tanto en la clasificación como en la carrera para promocionar el rendimiento, fomentando una conducción más consistente.

Pese a ellos, nada hace prever que Mercerdes pierda su estatus de equipo más fuerte en este arranque de temporada. De momento han monopolizado las victorias en las tres primeras carreras -dos Kimi Antonelli y una George Russell-. Especialmente bueno es el estado del joven italiano, que se ha hecho con los dos últimos triunfos, y sólo su compañero en la sprint del GP de China ha podido batirlo.

Así, comienza a dibujarse un escenario similar al de la temporada de 2016, en la que, ante la superioridad de Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg vivieron una 'guerra civil' que acabó con el alemán como campeón. De momento, la batalla se ha quedado en la pista entre Russell y Antonelli, pero el brítanico, a priori número uno del equipo, ve cada vez más a su compañero de equipo como principal rival por el título. En Miami, Russell intentará volver a la senda del triunfo y salir líder del Mundial.

En esas, emerge el equipo Ferrari, que como en el año de su último título de pilotos (2007), quiere pescar en río revuelto. Su rendimiento en las tres primeras carreras ha ido de menos a más, y tanto Charles Leclerc como Hamilton ya han subido al podio. Ahora, con un importante paquete de mejoras, quieren dar el salto a luchar por la victoria el domingo y meterse de lleno en la pelea por el título.

Y el tercer equipo, pero no muy lejos de los otros dos, apunta a ser McLaren. El campeón del mundo de Constructores en 2024 y 2025 ha demostrado que tiene un chasis competitivo y que solo la gestión de baterías le ha privado de mejores resultados. Pero con los cambios en la normativa eso puede cambiar y tanto el vigente campeón y ganador en Miami en 2024, Lando Norris, como Oscar Piastri, que se llevó el triunfo el año pasado, quieren dar la tercera victoria consecutiva en Florida al equipo 'papaya'.

Más complicado se presenta el fin de semana para el tetracameón del mundo Max Verstappen y Red Bull. Hasta el momento, el sexto puesto de Australia es el mejor resultado del equipo austriaco, con un coche al que los problemas de sobrepeso están lastrando el potencial del motor. No parece que en Miami sea el escenario de la resurrección de Red Bull, aunque el piloto neerlandés debería ser el que comande la zona media.

Peor escenario será el que vivirán los pilotos españoles, que buscan acabar con la depresión en la que se han instaurado desde que comenzara el campeonato. Carlos Sainz, que fue tercero aquí en 2022 con Ferrari, y su Williams, que inauguraron su casillero de puntos después del noveno puesto en el GP de China, aspiran a dar un paso delante en Florida. Y es que James Vowles ha confirmado un gran paquete de medidas para el Gran Premio, que debería auparles a la lucha por el 'top 10'.

En el caso de Aston Martin, que está firmando el peor arranque de temporada de su historia en la F1, se aferran a las mejoras que vendrán por parte del ADUO, un plan que permite mejorar el motor si está muy lejos del mejor, aunque para eso tendrá que esperar hasta, al menos, el GP de España.

Honda ya avisó de avances, pero estos "no tendrán impacto visibleen el rendimiento" en el corto plazo. Aun así, el equipo británico llega a Estados Unidos con un rediseño de la columna de dirección, una disminución de peso del monoplaza y actualizaciones en el motor eléctrico.

Pese a ello, el objetivo principal volverá a ser acabar la carrera con los dos coches, en un GP en el que el Fernando Alonso ya se subió al podio en 2023 con un tercer puesto, un resultado que dista y mucho de la realidad actual del equipo británico.

--HORARIOS DEL GP DE MIAMI 2026:

-Viernes 1 de mayo.

Entrenamientos Libres 1 18.30.

Calificación Sprint 22.30.

-Sábado 2.

Carrera Sprint 18.00.

Calificación 22.00.

-Domingo 3.

Carrera 22.00.