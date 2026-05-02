Norris cambia el tercio con la Sprint de Miami

Lando Norris, Gran Premio Miami - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se impuso este sábado en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, demostrando un paso adelante el campeón del mundo tras el inicio de temporada dominado por Mercedes, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron 14º y 16º.

Norris no tuvo rival para dominar la carrera corta del fin de semana en la cuarta cita del Mundial, desde la pole hasta cruzar primero la línea de meta, por delante de su compañero Oscar Piastri para el doblete de McLaren. El fin de semana de después de los cambios en la normativa de la FIA y de las distintas mejoras de los equipos, trajo novedades a las primeras de cambio.

Los Mercedes, que lo habían ganado y dominado todo en los tres fines de semana anteriores, entraron con una muy mala salida de Kimi Antonelli, quien se fue de la segunda hasta la cuarta posición, por delante de su compañero George Russell, quinto sin más cambios en carrera. Las flechas plateadas no pudieron acercarse a los McLaren, ni tampoco al Ferrari de Charles Leclerc, que terminó tercero, apretando a Piastri pero sin llegar a ganar la posición.

Miami tuvo más calor en la grada que sobre la pista, salvo por el roce en la salida y después en la octava vuelta sobre todo entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari). Una bonita pelea, para recordar viejos tiempos y luchar por el Mundial, pero solo por la sexta posición del neerlandés y séptima del inglés, ambos sin verle aún la mejora al trabajo del último mes.

Del mismo modo, Sainz se tuvo que conformar con ser decimocuarto, misma posición que partió de parrilla, viendo que su paso adelante es de los pequeños. Alonso, centrados en las vibraciones y sin tocar nada más, rodó en la última posición junto al otro Aston Martin de Lance Stroll, aunque su estrategia de rodar con neumático blando fue fiable y terminó con el monoplaza verde ganando posiciones en las últimas vueltas hasta ser decimosexto.