Norris se disculpa con Colapinto por pedir una dura sanción tras el accidente de Bakú

Imagen del accidente de Lando Norris (McLaren) con Franco Colapinto (Alpine) en el GP de Azerbaiyán 2026 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha pedido disculpas al argentino Franco Colapinto (Alpine) por pedir que fuese sancionado duramente por provocar un choque múltiple el pasado sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 y que le obligó a abandonar.

Tras la carrera de Bakú, el británico dejó claro que "si provocas un accidente en una reanudación como esta, deberías recibir, como mínimo, una suspensión de una carrera". "Es una simple imprudencia. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Esa forma de pilotar no merece estar en la Fórmula 1. Uno quiere medirse con los mejores pilotos y, cuando pasan cosas como esta es porque, sí, ellos no deberían estar ahí", criticó duramente después de un accidente justo cuando el coche de seguridad había abandonado la pista.

Por este motivo, Norris fue objeto de una avalancha de comentarios ofensivos en las redes sociales, en su mayoría de los seguidores de un Colapinto que había aceptado la culpa de este accidente, por el que fue sancionado con cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Bahrein de este próximo fin de semana.

"En general, ha sido un fin de semana difícil en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y prematuro. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho", afirmó Norris en una publicación en su perfil de 'Instagram'.

El actual campeón del mundo reconoce que no debió actuar así y que "no es excusa que los ánimos estaban muy caldeados". "Actué mal. Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de competir al límite", subrayó.

"Franco y yo hemos llegado a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a correr este fin de semana", sentenció el piloto británico, cuyo abandono le dejó a 116 puntos del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).