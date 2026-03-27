Piastri supera a los Mercedes y lidera los Libres en Japón

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), en el GP de Japón 2026. - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) lideró la jornada de este viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tercera prueba del Mundial en el Circuito de Suzuka, superando a los Mercedes del italiano Kimi Antonelli y el inglés George Russell, con los Ferrari a siete décimas y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) cerrando el 'top 10', mientras Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) siguen lejos.

Piastri fue el más rápido del día en Suzuka con un tiempo de 1:30.133, para reavivar la opción de que un coche que no sea Mercedes, que sí dominó la primera sesión, pueda hacerse con la victoria en lo que va de campeonato, después de los triunfos de Russell y Antonelli en Australia y China, respectivamente. El italiano se quedó a solo nueve centésimas (1:30.225) y el inglés, a dos décimas (1:30.338).

El compañero del australiano, el inglés Lando Norris no pudo participar en la primera sesión por una fuga en el sistema hidráulico, pero en los Libres 2 terminó cuarto, a medio segundo del mejor crono (1:30.649). Justo por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1:30.846) y el inglés Lewis Hamilton (1:30.980), a siete y ocho décimas, respectivamente, en lo que podría ser un paso atrás de la escudería italiana.

Además, parece que el inicio complicado de Red Bull y Max Verstappen, ganador del GP de Japón el año pasado, ya es una realidad, porque el tetracampeón del mundo solo pudo ser décimo en estos libres, a más de un segundo e incapaz de superar a Nico Hülkenberg (Audi), séptimo; Alex Albon (Williams), octavo; y Oliver Bearman (Haas), noveno.

Por otro lado, no fue un buen día para los pilotos españoles, en la dinámica habitual en el inicio de esta nueva temporada. Carlos Sainz, que logró puntuar de manera heroica en el GP de China con un décimo lugar, acabó decimotercero en Suzuka, con un mejor tiempo de 1:31.608. Todavía queda mucho por mejorar al Williams, que sigue siendo un coche pesado y poco ágil.

Mientras que Fernando Alonso, ganador en este trazado en 2006 y que se perdió la primera sesión por asuntos familiares, solo pudo ser decimonoveno a más de tres segundos de la cabeza (1:33.596) como ya vaticinó sobre el rendimiento del AMR26 su compañero, el canadiense Lance Stroll, que volvió a quedar por detrás del asturiano.