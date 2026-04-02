El Barça recupera a los internacionales, sin Raphinha, para abrir la serie ante el Atlético

Entrenamiento del FC Barcelona el 2 de abril de 2026 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha retomado este jueves los entrenamientos tras el parón de selecciones con la presencia de todos sus internacionales, a excepción de Raphinha, para empezar a preparar el primero de los tres duelos consecutivos frente al Atlético de Madrid, el de LaLiga EA Sports de este sábado y los de cuartos de final de la Liga de Campeones con el derbi ante el RCD Espanyol de por medio.

El conjunto dirigido por Hansi Flick se ejercitó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sesión sobre el césped del Camp Tito Vilanova en la que ya estuvieron disponibles la mayoría de jugadores que habían estado concentrados con sus selecciones nacionales.

Además, completaron el entrenamiento varios futbolistas del filial como el portero Diego Kochen y los jugadores Espart, Tommy y Álvaro Cortés, en una sesión que sirvió para retomar el ritmo competitivo tras la pausa internacional.

El técnico alemán cerrará la semana de trabajo este viernes con una última sesión matinal, abierta durante los primeros quince minutos a los medios de comunicación, antes de comparecer en rueda de prensa a partir de las 13.00 horas.

El equipo 'culer' afronta ahora una exigente serie de enfrentamientos ante el Atlético de Madrid, con un primer duelo correspondiente a LaLiga que servirá como antesala de la eliminatoria de Liga de Campeones entre ambos conjuntos, con la ida de cuartos este miércoles en el Spotify Camp Nou.