Messi se somete a pruebas en los isquiotibiales por "fatiga muscular"

Archivo - El jugador argentino Leo Messi en un partido con la selección de Argentina - Cristina Sille/dpa - Archivo

BARCELONA, 26 May. (PA Media/dpa/EP) -

El futbolista argentino Leo Messi se ha sometido a pruebas médicas en los isquiotibiales de la pierna izquierda, una dolencia que le obligó a abandonar el partido que su equipo, el Inter Miami CF, ganó a Philadelphia, a pocas semanas de que Argentina inicie la defensa de su título mundial.

El conjunto estadounidense confirmó que el jugador, de 38 años, sufrió unas "molestias físicas" antes de ser sustituido en los minutos finales de la victoria por 6-4 lograda el domingo en la MLS.

Messi se llevó la mano a la parte posterior del muslo tras lanzar una falta y se dirigió directamente al túnel de vestuarios después de ser reemplazado.

Un breve comunicado del club señaló que, tras someterse este lunes a nuevas pruebas médicas, "el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda".

"El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional", añadió la entidad.

Messi, que ha disputado cinco Mundiales, ha manifestado en anteriores ocasiones que solo participará en la próxima Copa del Mundo si se encuentra en plenas condiciones físicas.

La selección de Argentina comenzará la defensa de su corona mundialista frente a Argelia el próximo 16 de junio. Antes de ese debut, el combinado argentino tiene previstos encuentros de preparación frente a Honduras, el 6 de junio en College Station (Texas), y ante Islandia en Auburn (Alabama).