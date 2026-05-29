El PSG quiere revalidar una corona amenazada por el Arsenal

Montaje con Kvicha Kvaratskhelia (PSG) y Bukayo Saka (Arsenal). - EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado (18.00 horas) en el Puskas Arena de Budapest en la final de la Liga de Campeones, un duelo por el título que mide al vigente campeón y al recientemente proclamado campeón de la Premier League en una final con protagonismo español en ambos banquillos y que enfrenta al mejor ataque y la mejor defensa de la competición.

El Puskas Arena de Budapest coronará el próximo rey de Europa. Un trono en el que quiere volver a sentarse el PSG de Luis Enrique, que después de tener que esperar 55 años para levantar su primera Liga de Campeones, está a 90 minutos de emular al Real Madrid como único equipo que es capaz de ganar el título dos temporadas seguidas desde que pasada a denominarse Champions League.

Los de Luis Enrique, que han ido de menos a más como la temporada pasada, han llegado al tramo decisivo de la competición en un altísimo estado de forma. Pese a una fase liga irregular que les hizo pasar por el 'playoffs', han superado de manera solvente las cuatro eliminatorias que le han permitido plantarse en la tercera final de Champions de su historia --Monaco (5-4), Chelsea (8-2), Liverpool (4-0) y Bayern Múnich (6-5)--.

Seis victorias y dos empates en eliminatorias para el mejor ataque de la competición. El campeón de la Ligue 1 ha exhibido su capacidad ofensiva y con 44 goles (2,8 por partido) son el conjunto más goleador de esta Champions. Todo gracias a un fútbol vertical apoyado por el tridente conformado por Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Entre los tres han marcado 22 goles y repartido 12 asistencias.

Especialmente el georgiano ha sido el líder del PSG en esta Champions. Kvaratskhelia es el máximo goleador del equipo en Champions con 10 tantos, así como el segundo máximo asistente (6). Además, fue clave en el pase a la final con un doblete en París ante el Bayern, y ha marcado en todas y cada una de las eliminatorias. Una grandísima versión de 'Kvaradona' que ha secundado el Balón de Oro Dembélé, que si bien estuvo más desapercibido en el primer tramo del curso, ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos de Champions.

Y parar ese caudal de fútbol ofensivo será el principal objetivo del Arsenal si quiere proclamarse campeón de Europa por primera vez en sus 139 años de historia. Bajo la batuta de Mikel Arteta, los 'gunner' tendrán su segunda oportunidad de levantar la 'orejona' --tras eliminar a Leverkusen, Sporting y Atlético de Madird--, después de que en el año 2006, una generación brillante liderada por Thierry Henry, se quedara a las puertas del olimpo europeo ante el Barça de Ronaldinho.

Esta vez, la fortaleza de los londinenses no radica tanto en el talento individual, sino en la fortaleza como equipo. Arteta ha convertido al Arsenal en campeón de la Premier League y finalista de la Champions, 20 años después, a base de dotarlo de una estructura defensiva que sólo ha encajado seis goles en toda la Liga de Campeones. En total son nueve las porterías a cero que ha sumado David Raya, el portero con mejor porcentaje de paradas de la competición (91%).

Pero más allá de la línea defensiva, en la que Gabriel Magalhaes y William Saliba son los líderes, el Arsenal buscará imponer su físico en el centro del campo, donde un inamovible Declan Rice formará junto, previsiblemente, al noruego Martin Odegaard y el inglés Eberechi Eze. Eso sí, Arteta podría proteger más la medular con la entrada de Lewis-Skelly o un desaparecido Martin Zubimendi, titular solo en uno de los últimos cinco partidos.

En ataque, una de las claves serán las bandas, copadas por Bukayo Saka y Leandro Trossard. Ambos tendrán la misión de hacer daño a las subidas de dos de los argumentos ofensivos del PSG, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, así como de ayudar en defensa a sus laterales. Así, Arteta podría guardarse para el tramo final del partido a uno de sus jugadores más determinantes en esta Liga de Campeones, Gabriel Martinelli, pichichi 'gunner' con seis goles.

Será el cuarto duelo entre el PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta, todos los anteriores el curso pasado. Hasta el momento, el balance es favorable para Luis Enrique, con dos victorias --ambas en las semifinales-- y una derrota --en la fase liga--, pero, precisamente en ese cruce de semis, los londinenses demostraron que son un equipo capaz de poner en dificultades al campeón. Lo que está claro es que, pase lo que pase, el Puskas Arena coronará como campeón de Europa a un entrenador español.

Por último, en el apartado de bajas, sólo Ben White estará ausente por lesión, ya que Luis Enrique podrá contar finalmente con Achraf Hakimi y Osumane Dembélé, que volvieron a los entrenamientos a inicios de esta semana, apuntando ambos al once inicial.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.

ARSENAL: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Odegaard; Saka, Eze, Trossard; y Gyökeres.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: Puskas Arena, Budapest (Hungría).

--HORA: 18.00/La1 y Movistar Plus+.