El Real Madrid acude sin red al Bernabéu

El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid CF), ante el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports 2026-27 en el Riyadh Air Metropolitano. - Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe al Villarreal CF este sábado (21.00 horas) en la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27, duelo en el que los blancos quieren resarcirse del último tropiezo en el derbi ante el Atlético de Madrid sin margen en la lucha por el liderato y en medio del ruido generado alrededor de Kylian Mbappé en el parón internacional, mientras el conjunto castellonense no quiere frenar en su progresión asaltando el Santiago Bernabéu tres años después.

Vuelve el fútbol en la máxima categoría del fútbol español después de un largo parón internacional de casi tres semanas, un regreso también para el Real Madrid con la necesidad de hacerse con los tres puntos y no ceder más terreno con el FC Barcelona, líder con una renta de seis puntos sobre los blancos, que ahora ocupan la cuarta plaza de la clasificación, con 15 puntos.

La derrota por 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano, para sumar cuatro años sin ganar a su rival en el feudo rojiblanco, exige una respuesta inmediata en el equipo merengue, que sigue buscando su mejor versión, para lo que necesitan al Santiago Bernabéu. Los mayores problemas de los blancos han llegado fuera de casa, con dos derrotas y otros dos triunfos que llegaron sobre la bocina con dos tantos de Carlos Espí en el descuento ante el Elche CF (2-3) y el RCD Espanyol (1-2).

La base del crecimiento, con el Clásico frente al Barça en el horizonte -el 25 de octubre-, pasa por dejar de ser un equipo que concede demasiado a sus rivales, con ocho goles en contra y solo una portería a cero -el 30 de agosto en el Bernabéu frente al Málaga CF (4-0) en las siete primeras jornadas-. El Rayo Vallecano remató hasta en nueve ocasiones a puerta, y el Elche rozó la remontada después de que los blancos se pusieran 0-2. Y es que las segundas partes están siendo una losa para la mejoría blanca.

Aunque el ambiente en el madridismo es algo tenso, después de que Mbappé, que será titular este sábado, se lesionara durante el parón y después se marchara a París y Suiza, antes de incorporarse a los entrenamientos esta semana en Valdebebas. Así, el Bernabéu será juez del comportamiento del francés, mientras Mourinho tiene la duda de Fede Valverde, que sufrió un esguince en el derbi, y Dean Huijsen será baja por sanción.

Antonio Rüdiger acompañará a un Ibrahima Konaté ya recuperado de un problema en la rodilla, mientras Marc Cucurella también apunta al carril izquierdo. Bernardo Silva parece el mejor colocado para ocupar el hueco del uruguayo, mientras Güler, que no estará el miércoles en Champions, aparecería por la derecha. Por la otra banda, un Vinícius Júnior que sigue lejos de su mejor nivel, pero que le ha marcado cuatro goles en las últimas tres visitas 'groguets' al Bernabéu.

Los blancos recibirán a un Villarreal que antes del parón levantó el vuelo tras un inicio complicado de la 'era Iñigo Pérez'. Con el técnico navarro, el conjunto castellonense enlazó ocho encuentros seguidos sin ganar, entre ellos cuatro derrotas consecutivas. Pero parece que dieron con la tecla en los dos últimos encuentros, ganando al Málaga CF (1-3) y al Levante UD (3-1).

Esta racha de seis puntos consecutivos ha inyectado una dosis extra de moral a un vestuario que busca dar el salto definitivo en escenarios de máxima envergadura, como el Bernabéu, donde no ganan desde el 2023. Ahora no quieren que el parón interrumpa su progresión, y quieren seguir exprimiendo su efectividad ofensiva, ya que son el tercer valor con el dato de goles esperados más alto de LaLiga.

Por lo que deben mejorar atrás, su gran punto negativo, con ninguna portería a cero y 12 goles en contra. Y es que su último partido liguero sin encajar goles fue en febrero ante el Levante, fuera de casa, una condición con la que solo ha conseguido una victoria en sus siete últimas salidas ligueras.

En el Villarreal, Tajon Buchanan es baja por una lesión muscular, mientras Santi Comesaña ya está recuperado y podría ser de la partida en el doble pivote. Iñigo Pérez podría introducir algunas rotaciones mirando a la Champions del próximo martes, por lo que Nathan Saliba, Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi podrían descansar, ya que además vienen del parón con sus selecciones. Así, otros como Pape Gueye, Nicolas Pépé, y Ayoze Pérez parten con ventaja.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Vinícius y Mbappé.

VILLARREAL CF: Gulacsi; Mouriño, Foyth, Veiga, Romero; Comesaña, Pape Gueye; Akhomack, Moleiro, Pépé; y Ayoze.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego)

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.