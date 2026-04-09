Aleix Espargaró se fractura cuatro vértebras en un "muy serio" accidente en Sepang

Archivo - Aleix Espargaró durante un test con Honda en Sepang - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Aleix Espargaró confirmó este jueves que el pasado martes sufrió un "muy serio" accidente durante un test en el circuito de Sepang, en Malasia, en el que se fracturó cuatro vértebras y sin verse afectada, "por muy poco", la médula espinal.

"El martes, durante un test aquí en Sepang, sufrí un accidente muy serio. Como resultado, sufrí varias contusiones y cuatro fracturas de vértebras, aunque por muy poco y afortunadamente, no afectaron la médula espinal", indicó Espargaró, probador del equipo Honda HRC del Mundial de Motociclismo.

El catalán ha tenido que pasar "unos días" ingresado en el Hospital CU Aurelius de la localidad malasia de Nilai, donde ha sido atendido "de maravilla", y ya puede "volar a casa" junto a Laura, su mujer, que viajó a Malasia "desde el otro lado del mundo". "Allí evaluaremos si necesito una cirugía en el Hospital Quirón Dexeus. Gracias a todo mi equipo Honda por cuidarme estos últimos días. Disculpad el susto, ¡volveré!", sentenció.