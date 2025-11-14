Madrid recibe "con los brazos abiertos" a la NFL y desea mantener "una larga relación en el tiempo"

Foto de familia durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dieron este viernes oficialmente la bienvenida "con los brazos abiertos" y con el deseo de mantener "una larga relación en el tiempo" a la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, con motivo de lo primer partido de la historia en España de este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, fue el escenario este viernes de la bienvenida oficial a la liga estadounidense, representada por su comisionado Roger Goodell, y con el alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida y el consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad, Mariano de Paco, que ejercieron de anfitriones, el segundo en ausencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ausente por todavía no encontrarse del todo recuperada de la indisposición que sufrió la semana pasada, según confirmaron fuentes de su entorno. Además, entre otras muchas personalidades, también estuvo el Real Madrid presente con la figura de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.

"Esta semana une a una de las mejores ciudades del mundo con una de las mejores competiciones del mundo", expresó Martínez-Almeida, que calificó a la NFL como "icónica" y que incidió en la importancia de acoger un partido de una liga que "apenas ha salido de los Estados Unidos".

Para el alcalde, es un "privilegio" acoger este encuentro que permitirá a Madrid vivir "un día extraordinariamente especial", del que además aprovecharán "para fortalecer" las competiciones de la ciudad y la región. También remarcó que Madrid recibe a dos equipos de dos ciudad con las que tienen "tanta relación".

"Con Washington compartimos la condición de capital y con Miami el ser una ciudad de características culturales similares. Y también son dos equipos especiales. Los Commanders, una de las franquicias más antiguas que hay, y los Dolphins, los únicos que hicieron una temporada perfecta y eso pocos equipos de cualquier competición pueden decirlo", subrayó.

El edil insistió en que están ante una "oportunidad histórica". "Y creemos que puede tener continuidad en el tiempo y esperemos que haya una larga relación uniendo los destinos de una gran ciudad con los de una gran competición", deseó.

"Madrid será el domingo una ciudad ejemplar, daremos un espectáculo único en la mejor sede, y soy atlético, para una competición de estas características. No hay ninguna localización tan icónica como el Santiago Bernabéu que haya sido testigo de la evolución de esta ciudad y que haya sabido reinventarse continuamente. Madrid es una ciudad que acoge con los brazos abiertos y que considerará madrileño a cualquier seguidor de los Dolphins y los Commanders", sentenció.

Por su parte, Mariano de Paco aseguró que la región "recibe con los brazos abiertos" a la NFL. "Amamos el deporte y creemos que el deporte norteamericano es algo único y un manantial de sorpresas y de competiciones", remarcó el consejero, que espera "un fin de semana absolutamente excepcional" y que dio las gracias a Roger Goodell y al Real Madrid, "uno de los grandes embajadores" de la comunidad, "por haber impulsado la construcción de uno de los mejores estadios del planeta que hace que la región se sienta orgullosa de celebrar acontecimientos de esta magnitud".

"Va a ser un partido histórico y Madrid está preparada para dar lo mejor de sí pues somos el mejor lugar en el mundo, estamos en el mejor de nuestros momentos y somos la casa del deporte, la cultura y el turismo. Este partido lo vivirán con pasión los madrileños, pero también muchos turistas estadounidenses que van a disfrutar de nuestras calles, comercios y gastronomía. Se van a sentir en casa", prosiguió el dirigente.

De Paco advirtió que han vuelto a demostrar que Madrid "es una capital que tiende puentes y une instituciones y personas" y donde el deporte "forma parte de su forma de vida". El consejero citó los grandes acontecimientos deportivos que aún tienen por delante como la F-1, la final de la Champions Masculina o el Eurobasket, los cuales evidencian que la ciudad "está en la cima del deporte mundial". "Haremos todo lo posible para que este partido sea un gran éxito y para que pronto tengamos mas eventos de fútbol americano", sentenció.

GOODELL: "VEMOS A FUTUROS AMIGOS"

Finalmente, Roger Goodell, confesó que están "encantados" de estar en Madrid y dio las gracias por la "hospitalidad". "Recibirnos en esta maravillosa ciudad es algo que siempre recordaremos. Este es un partido histórico para nosotros, pero es mucho más que un simple partido. En definitiva, estos partidos están diseñados para ser un puente de amistad entre nuestros países, pero también para dar a conocer la NFL", recalcó.

"Comprendemos la importancia del deporte en este país, es una de las cosas que más nos gustan de él. Saben cómo organizar grandes eventos, con pasión, y sabemos que veremos algo especial el domingo. Ya hemos sentido el apoyo y el liderazgo, desde el alcalde hasta el presidente, pasando por nuestros anfitriones en el Estadio Bernabéu, el Real Madrid", prosiguió el comisionado.

Este puntualizó que "estos eventos son importantes y complejos y sin su liderazgo y el trabajo conjunto de todos los sectores, tanto del gobierno como del privado" no podrían estar aquí. "Tampoco podríamos haberlo hecho sin dos grandes franquicias. Miami representa tantas cosas buenas de la NFL y tiene una profunda conexión con Madrid como uno de los equipos que pueden promocionarse aquí durante todo el año. Sé que esto es especial para ellos, pero para nosotros, poder tenerlos aquí es algo que agradecemos enormemente", detalló.

"También nos complace tener a los Washington Commanders, otra franquicia emblemática de la capital de nuestra nación. Y siendo en la capital del país, es aún más importante que estén aquí representando a nuestra nación", indicó.

Goodell declaró que en Madrid "son increíblemente hospitalarios e increíblemente amables". "La gente es lo que marca la diferencia aquí. Y esa es una de las razones por las que elegimos Madrid para nuestro primer partido aquí en España. Sabemos que a ustedes también les apasiona el deporte", expresó el directivo.

"Y les agradezco enormemente el honor que nos brindan de jugar en el Bernabéu. También quiero agradecer al Atlético de Madrid por permitir que nuestros equipos entrenen y se preparen para los partidos esta semana. Su hospitalidad, sus instalaciones, han sido simplemente maravillosas para todos nosotros", consideró el comisionado de la NFL.

Finalmente, sabedor de que "hay 11 millones de aficionados aquí en España", afirmó que la "intención" de la liga "no es que esto sea un partido aislado". "Esperamos estar aquí con regularidad durante muchos años. No vemos a extraños, vemos a futuros amigos y de eso se trata este partido", concluyó.