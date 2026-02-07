El país anfitrión ya tiene medallas de todos los colores en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

Francesca Lollobrigida, con su medalla de oro olímpica en 3.000 metros. - Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación italiana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ya está aprovechando su condición de anfitriona, pues este sábado ha conseguido una medalla de oro, una de plata y una de bronce, misma cosecha que las delegaciones de Japón y de Noruega.

Al cuarto día de competición en estos JJ.OO. llegó la primera jornada con reparto de metales. La prueba masculina del descenso en esquí alpino abrió el palmarés con éxito para el suizo Franjo von Allmen, que venció con un tiempo de 1:51.61. En el podio estuvo escoltado por los italianos Giovanni Franzoni (2º, 1:51.81) y Dominik Paris (3º, 1:52.11).

En esquí de fondo, en la prueba femenina de esquiatlón 10 km + 10 km, Suecia festejó un doblete con el oro para Frida Karlsson (53:45.2) y la plata para Ebba Andersson (54:36.2); y con su bronce al cuello, las acompañó a ambas en el podio la noruega Heidi Weng (55:11.9).

Luego, en patinaje de velocidad, la italiana Francesca Lollobrigida extasió al pabellón de Rho con su triunfo en la final femenina de 3.000 metros; su 3:54.28 significó, además, un nuevo récord olímpico. La plata fue para la noruega Ragne Wiklund, con un tiempo de 3:56.54, y el bronce se lo adjudicó la canadiense Valérie Maltais, con un tiempo de 3:56.93.

En saltos de esquí, la noruega Anna Odine Strom ganó la final en el trampolín normal individual femenino con 267,3 puntos, a razón de 136,9 en su primer intento y 130,4 en el segundo. La eslovena Nika Prevc se llevó la plata, con 266,2 puntos (135,9 + 130,3), y la japonesa Nozomi Maruyama se colgó el bronce, con 261,8 puntos (135,7 + 126,1).

Y por último, en la final masculina del Big Air de snowboard, el oro fue para el japonés Kira Kimura con 179,50 puntos, habiendo hecho 89,00 en su primera carrera, 15,00 en la siguiente y 90,50 en la tercera y definitiva. Su compatriota Ryoma Kimata ganó la plata con 171,50 puntos y el chino Yiming Su conquistó la medalla de bronce con 168,50 puntos.