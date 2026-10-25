Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 20:01
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Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 5 contra Betis, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid
26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona
21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona

Últimos Resultados de Barcelona

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20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
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