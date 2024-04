Alcaraz defiende su reinado en una Caja Mágica ansiosa de Nadal

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Caja Mágica de Madrid ya está en funcionamiento para vivir casi dos semanas del mejor tenis del mundo con la disputa del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada y torneo de categoría WTA 1.000, donde el español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka defienden trono en una cita también marcada por la presencia de Rafa Nadal y la ausencia de Novak Djokovic.

El recinto de la capital ya lleva tres días con partidos en sus pistas, pero será a partir de este jueves cuando empiecen las 'emociones fuertes' con la aparición de los principales nombres y, sobre todo, la de Rafa Nadal, cinco veces campeón de un torneo que hace indicar que no volverá a jugar.

El balear consiguió volver a saltar a un partido oficial la semana pasada en la arcilla roja del Barcelona Open Banc Sabadell tres meses después de su paso por Brisbane (Australia) y no pudo avanzar más allá de la segunda ronda, frenado por el australiano Alex de Miñaur (7-5, 6-1). El ganador de 22 'Grand Slams' ya dejó caer que no jugaría más en la pista que lleva su nombre y con el mismo aroma de despedida ha aterrizado en Madrid.

El de Manacor reconoció que si no fuera por el escenario, una Caja Mágica que le profesa devoción y donde ha recibido mucho cariño durante toda su carrera, quizá no jugaría por segunda semana consecutiva ya que sabe que no está preparado físicamente. De nuevo, lo hace sin ninguna pretensión más allá de la disfrutar e intentar competir, empezando por su primer rival, al que saca 21 años, el estadounidense Darwin Branch. A partir de ahí, todo se le endurecería, empezando por una revancha contra De Miñaur.

La afición española sueña con una final entre Nadal y Carlos Alcaraz, la única posibilidad que hay este año de verles de nuevo en la pista enfrentándose porque ambos van por un lado diferente. El murciano tiene ante sí la posibilidad de hacer historia en el torneo si consigue su tercer triunfo consecutivo tras los de 2022 ante Alexander Zverev y 2023 ante el sorprendente Jan-Lennard Struff.

Pero el número tres del mundo no llega lo bien preparado que desearía tras darse de baja de Montecarlo y Barcelona por un problema en el brazo, del que parece que está recuperado para defender su reinado, si nada cambia, a partir del viernes, ante el kazajo Alexander Shevchenko, primera piedra de toque de un cuadro que no parece excesivamente complejo y en una tierra batida en la que no compite desde su lesión a finales de febrero en Río de Janeiro y en la que puede acusar algo de ritmo competitivo.

Alcaraz tampoco ha llegado a la Caja Mágica con un mensaje excesivamente ambicioso para un cuarto Masters 1000 de la temporada que echará de menos a otro de sus reclamos como es el serbio Novak Djokovic, triple campeón del torneo y que sigue seleccionando mucho su calendario. El de Belgrado ha estado estos días en Madrid, disfrutando del Santiago Bernabéu y recibiendo el Laureus al 'Mejor Deportista Masculino' por quinta vez, pero decidió saltarse el Mutua Madrid Open cuando venía de caer en semifinales de Montecarlo.

Esto abre la puerta a otros posibles candidatos, encabezados por el italiano Jannik Sinner, primer favorito tras la ausencia del serbio y que espera jugar mejor que otros años donde no ha llegado demasiado lejos. El campeón de Australia se enfrenta a la superficie que más le cuesta, cayendo también en la penúltima ronda del Principado.

Allí y en Barcelona, los protagonistas de la final fueron los mismos, el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud, que se repartieron los títulos para llegar con buen ánimo a Madrid donde otro candidato será el alemán Alexander Zverev, doble campeón (2018 y 2021) y posible rival en semifinales de Alcaraz.

En cuanto al WTA 1000, la bielorrusa Aryna Sabalenka se perfila como la rival a batir en la arcilla roja madrileña que dominó el año pasado y en el 2021, por lo que de reeditar título igualaría los tres de la checa Petra Kvitova. La tierra batida siempre genera sorpresas y la campeona en Australia intentará evitarlas acechada por la número uno del mundo, Iga Swiatek, su víctima en la pasada final y que Madrid se le ha resistido hasta el momento.

La polaca vio cortado su idilio con Stuttgart la pasada semana con lo que parece aún más temible. Coco Gauff, Elena Rybakina, Maria Sakkari, Naomi Osaka, Ons Jabeur o Jelena Ostapenko son también importantes nombres a seguir en la Caja Mágica.