Alcaraz quiere seguir creciendo y romper la maldición del campeón en Tokio

Carlos Alcaraz saluda a Taylor Fritz tras su partido en la Copa Laver 2026 - Cover Images / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz afronta desde este jueves la defensa del título en el torneo de Tokio, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, con la esperanza de seguir acercándose a su mejor nivel posible tras regresar de lesión hace un mes y de acabar con la maldición del campeón en el evento.

El jugador murciano buscará en la capital japonesa un reto complicado como el de levantar el trofeo de campeón dos años seguidos, algo que no se ve en esta cita desde que lo consiguiese el estadounidense Pete Sampras en 1993 y 1994. Su compatriota Rafa Nadal lo intentó, pero tras ganar la edición de 2010 al francés Gael Monfils, perdió la de 2011 ante el escocés Andy Murray, siendo el último en encadenar dos finales seguidas en Tokio.

Alcaraz llega a este torneo después de haber dado muestras de buen nivel en los dos que ha disputado tras pasar cuatro meses fuera de las pistas por una lesión de muñeca. En el US Open, el primero tras ese parón obligado y donde también defendía título, el de El Palmar alcanzó los cuartos de final, cayendo en un maratoniano partido ante el estadounidense Ben Shelton.

Semanas después, el exnúmero uno del mundo retornó a la acción en la Copa Laver que se disputó el pasado fin de semana en Londres donde ganó sus dos choques, un dobles con el checo Jakub Mensik, y, sobre todo, un disputado individual ante el estadounidense Taylor Fritz, donde volvió a evidenciar que no está tan lejos del que era antes de la lesión.

Ahora, lo intentará refrendar en este tramo final de temporada que inicia en Tokio, donde parte como primer cabeza de serie y con un duelo ya de exigencia para ser de primera ronda, en el que se medirá al estadounidense Axel Michelsen, un rival al que nunca se ha enfrentado, pero que viene de ser cuartofinalista en el US Open, donde tuvo en su mano haber jugado las semifinales antes de sufrir la remontada de su compatriota Frances Tiafoe.

El americano exigirá seguramente un buen y completo partido al tenista español, que de superar este debut se mediría al italiano Matteo Arnaldi y que en unas hipotéticas semifinales podría tener a Fritz, campeón en 2022 y al que batió el año pasado en la final, o al noruego Casper Ruud.

Por la otra parte del cuadro, como segundo favorito, va Tiafoe, finalista en 2022, y algún otro rival de calidad como el francés Arthur Fils, campeón en 2023, que estarán antes en el posible camino de los españoles Rafa Jódar y Alejandro Davidovich.

El madrileño, que también jugó la Copa Laver con triunfo ante el kazajo Alexander Bublik y que parte en Tokio como cuarto favorito, debutará con el paraguayo Daniel Vallejo y si gana podría cruzarse en segunda ronda con el malagueño, que viene de ganar en Chengdú (China) este pasado martes su segundo título del año y de su carrera, pero que tendrá que lidiar con un duro debut ante el italiano Matteo Berrettini.