Badosa se despide en primera ronda de Linz y se aleja del cuadro principal de Roland Garros

Paula Badosa - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se ha despedido este martes en primera ronda del torneo de Linz (Austria), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, después de caer ante la austriaca Lilli Tagger (6-4, 7-6(5)), una derrota que entierra más sus opciones de colarse en el cuadro principal de Roland Garros.

La catalana, actual 102 del mundo, logró adelantarse 3-1 en una primera manga en la que su adversaria, 117 del ranking WTA, pudo reponerse con un 'contrabreak' primero y con una nueva rotura en el penúltimo juego.

Ya en el segundo set, Badosa reaccionó para levantar un 0-4 en contra e igualar el parcial (5-5), aunque todo tuvo que repornerse en el 'tie-break', donde Tagger no desperdició su primera bola de partido y cerró el duelo tras dos horas y ocho minutos de lucha.

De esta manera, Badosa se complica sus posibilidades de entrar directamente en el cuadro principal del segundo 'Grand Slam' del año, Roland Garros; la lista de participantes se cierra el próximo lunes, y salvo sorpresa en forma de bajas o lesiones, tendrá que disputar la fase previa.