Carlos Moyà analiza los grandes rivales de Nadal en tierra

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, analiza los rivales que pueden poner en jaque al balear en su territorio de la tierra batida, donde el rey de la superficie debutó este miércoles con victoria en Montecarlo, nombres de sobra conocidos como los Federer, Djokovic, Zverev o Thiem a los que no descarta "el golpe" de nuevas generaciones.

"Seguro que habrá más", arranca el exnúmero uno del mundo, en una entrevista con ATPTour.com, después de la victoria de su pupilo con un doble 6-1 ante Bautista en su inicio en el Principado. Nadal defiende título, como lo hará también en Barcelona, Roma y Roland Garros y Moyà no quiere quedarse solo con los nombres de sobra conocidos como los rivales a tener en cuenta.

"A priori, por nombre y ranking, esos son los más probables, pero siempre en una gira aparecen tenistas nuevos, sobre todo viniendo la nueva generación, que está subiendo bastante rápido. No me sorprendería que Tsitsipas, Auger-Aliassime u otros se subieran al carro. No tienen límite, no tienen techo, y no sabemos muy bien cómo van a responder. Cualquiera puede dar el golpe", comenta.

Después, Moyá analiza el cuarteto de los mejores del mundo, primero con la adaptación de Thiem a la tierra. "Su juego es el más adaptado a tierra batida de todos, quitando a Rafa. Es el más especialista. Hace daño porque es un gran jugador. Tiene mucha potencia, tira muy fuerte. Está mejorando cada año y va a ser un contrario a tener muy en cuenta", explica.

Además, del austriaco destaca su revés. "Históricamente, a Nadal se le han dado bien los jugadores con revés a una mano, pero en el caso de Thiem es un arma importante que le ha servido para ganarle varias veces a Rafa en tierra batida. De hecho, en los últimos dos años es el único que le ha ganado a Nadal en arcilla", añade.

Por otro lado aparece el número uno, Djokovic. "Ha conseguido ganar a Rafa en sus mejores momentos. Si está jugando bien, si está al nivel que demostró en el Abierto de Australia, lógicamente es un jugador que aspira a todo también. No tiene el juego tan marcado en tierra batida, pero porque es un todoterreno. Su manera de jugar apenas cambia de un sitio a otro", avisa.

"Hoy en día, todos los que están arriba juegan bien en todas las superficies. Zverev es uno de esos ejemplos. Es muy bueno en rápida, pero también lo es en tierra batida. Quizás, en arcilla concede un poco más de tiempo en tierra y es verdad que este año no ha alcanzado su mejor nivel todavía. Es un jugador joven, que está en proyección, y tarde o temprano enlazará varias semanas buenas y se meterá de nuevo en la pelea", sigue con Zverev.

Por último, Federer aparece como una incógnita pero peligroso como siempre. "Hay que ver su calendario definitivo. De momento es Madrid y Roland Garros, que son dos torneos que se adaptan a sus condiciones, sobre todo el primero. Madrid es un torneo más rápido, con altura, donde se puede jugar a dos tiros. Y Roland Garros es a cinco sets, habrá que ver cómo le va en las primeras rondas, y si acumula desgaste", señala.

"Estamos hablando de un jugador que habría ganado muchas veces Roland Garros si no llega a ser por Nadal. Ha estado un poco a la sombra de Rafa porque ha arrasado durante toda su carrera en tierra, pero Federer ha jugado varias finales en París. Es una superficie muy natural para él y jugará bien seguro. Intentará seguir siendo tan agresivo como últimamente, aunque el riesgo es mucho mayor", finaliza.