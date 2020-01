El colombiano Farah, número uno en dobles, da positivo por boldenona

Publicado 14/01/2020 20:28:55 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista colombiano Robert Farah no disputará el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras haber dado positivo en un control antidopaje por la presencia de una sustancia llamada "boldenona".

"Quiero contarles a todos una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva", dijo Farah en Twitter. "En este momento me encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre".

"Hace unas horas, la Federación Internacional de Tenis (ITF) me comunicó la presencia de boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali", explicó Farah, que recordó que esta temporada ha realizado hasta 15 pruebas en el circuito internacional y todas ellas con resultado negativo.

Esta sustancia que aumenta la retención de nitrógeno y la síntesis de proteínas se encuentra "frecuentmente" en la carne colombiana. Así lo explicó Farah. "Como afirmó el Comité Olímpico Colombiano en 2018, esta sustancia puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro que es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión", dijo.

"Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indagando sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte, y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices", sentenció el cafetero, quien está "tranquilo" y "confiado" por el resultado de este proceso.