España buscará el billete para las Finales de la Copa Davis en Chile

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de tenis se enfrentará con Chile como visitante en la eliminatoria de la Copa Davis 2026, que se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre y en la que el equipo capitaneado por David Ferrer buscará un billete para las Finales.

El conjunto chileno se aseguró el enfrentamiento con la 'Armada', actual subcampeona de la competición, al eliminar a Serbia, sin Novak Djokovic, en Santiago en la primera ronda de los 'qualifiers'. Los de Nicolás Massú superaron a Serbia por la vía rápida, después de poner el 3-0 en los tres primeros partidos de la serie.

Tomás Barrios venció a Dusan Lajovic (7-5, 7-6(7)) y Alejandro Tabilo hizo lo propio ante Ognjen Milic (6-7(3), 6-2, 6-4). En el dobles, el propio Barrios y Nicolás Jarry se encargaron de confirmar el pase al ganar a los gemelos Ivan y Matej Sabanov (6-4, 6-4). Matías Soto cerró la eliminatoria con otro triunfo sobre Branko Djuric (6-7(2), 7-6(4), 10-7).

Ahora, Chile ejercerá como local en la serie ante España, que se celebrará en un ciudad y una superficie todavía por determinar entre el 18 y el 20 de septiembre. Las Finales de la Copa Davis 2026 se jugarán del 24 al 29 de noviembre.