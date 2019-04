Ferrer: "Jugar contra Nadal sería un regalo para mí"

Actualizado 25/04/2019 10:24:52 CET

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español David Ferrer ha señalado que poder jugar contra Rafa Nadal en este Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó, algo que pasará en los octavos de final si el balear gana su partido de segunda ronda ante Leonardo Mayer, sería un "regalo" para él en su despedida del torneo.

"En tenis nunca se puede predecir nada. Estoy contento porque he ganado dos partidos y estoy disfrutando del día a día. Si es con Rafa intentaré ganar, eso siempre, y me gustaría. Jugar contra Rafa sería un regalo para mí, si tengo la oportunidad espero terminar el partido", manifestó Ferrer este miércoles en rueda de prensa.

De momento, a sus 37 años, el alicantino ha ganado a Mischa Zverev y a Lucas Pouille y ha pedido cita con el balear o con Mayer. "Estoy muy bien, durante todo el año me he sentido muy bien tenísticamente. Me lesioné y me costó un poco en Buenos Aires, pero luego he jugado buenos partidos. Era lo que buscaba y por suerte está saliendo así. En mi retirada me siento feliz de haber ganado partidos buenos ante gente buena", celebró.

Sobre su duelo ante Pouille, que era el decimoquinto cabeza de serie del torneo, aseguró haber estado bien a nivel físico y mental. "Me ha costado al principio, a los dos, porque había mucho viento. Estaba menos nervioso, el rival es un gran jugador y me he tenido que exigir más", explicó.

"Superior no me siento con nadie, porque los puntos son disputados. Mi juego es de mucha intensidad, consistencia, y ahora me estoy sintiendo bien físicamente. Me he preparado para los torneos que voy a jugar y los problemas físicos son menos. Y tenísticamente me siento bien, capacitado para jugar buenos partidos como lo estoy haciendo", argumentó el de Jávea.

De todos modos, no se pone presión para este Godó. "No sueño nada ni tengo expectativas de nada, intento disfrutar. Es lo que me hace estar bien conmigo mismo y si pienso las cosas ya han salido mejor de lo esperado, habiendo ganado a un 'Top 10'. Mañana tengo la oportunidad de jugar en la pista central y voy a disfrutar al cien por cien", sentenció.