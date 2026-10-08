John McEnroe: "Tenemos que estudiar lo que está pasando en España, tenían a Nadal y ahora a Alcaraz"

Archivo - El extenista estadounidense John McEnroe. - Victor Joly / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extenista estadounidense John McEnroe ha comentado este jueves que en Estados Unidos debería "estudiar lo que está pasando en España" con el tenis, porque han pasado de tener a un jugador como Rafa Nadal a tener Carlos Alcaraz, y ha destacado la "muy buena pinta" que tiene el madrileño Rafa Jódar.

"He visto jugar a Rafa Jódar y es un chico joven y simpático, es bueno para el deporte. En Estados Unidos tenemos que estudiar lo que está pasando en España con un poco más de atención porque primero tenían a Rafa Nadal y ahora a Carlos Alcaraz. Necesitamos conseguir mejores jugadores", afirmó el extenista estadounidense a los medios de comunicación en el primer Masters Inclusivo de Tenis organizado por la Fundación Sanitas.

McEnroe recordó que su "jugador favorito para ver jugar" es Carlos Alcaraz. "Rafa Jódar también lo está haciendo muy bien. Probablemente necesite un poco de descanso. Le están pasando muchas cosas a una edad muy temprana. Ya veremos qué pasa en los próximos años, pero también tiene muy buena pinta", añadió.

Una dupla de tenistas españoles que, en el caso de jugar las finales de la Copa Davis, haría a España "favoritos" para llevarse el torneo. "Espero que se mantengan sanos durante los próximos 10 años. Sería increíble. Jódar tiene mucho que demostrar, y también Carlos, que intentará seguir los pasos de Rafa Nadal. Es un momento increíble para el tenis masculino español", añadió.

Lo que no quiso el nacido en Wiesbaden fue dar consejos a Carlos Alcaraz para alcanzar los 24 Grand Slam: "Solo tengo siete. No creo que necesite ningún consejo", bromeó.

Por último, habló de la rivalidad de Sinner y Alcaraz: "Por desgracia, en el deporte hay lesiones. Björn Borg, que era mi mejor rival, nunca volvió a jugar después de los 25. Tenemos que tener cuidado ahora mismo porque parece que hay muchas lesiones. Todos queremos que vuelva Sinner. Él y Carlos forman la mejor rivalidad del tenis".