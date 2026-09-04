Kyrgios puede volver a jugar al aceptar una sanción de un mes tras dar positivo por cocaína

Archivo - El tenista australiano Nick Kyrgios, en el Torneo de Stuttgart 2026. - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista australiano Nick Kyrgios, de 31 años, aceptó una suspensión de un mes en virtud de la normativa antidopaje, después de dar positivo en un control por cocaína en el Torneo de Mallorca celebrado el pasado mes de junio.

Kyrgios, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual -el mejor de su carrera- en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un torneo del circuito ATP celebrado en Mallorca en junio de 2026.

Según un comunicado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), la cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional, la que afrontaba el australiano desde el 4 de agosto de 2026.

Durante una entrevista con los investigadores de la ITIA, el jugador explicó que había consumido cocaína en un "contexto social durante una salida nocturna antes de que tuviera que jugar en Mallorca".

Así, la ITIA consultó a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quien afirmó que la explicación "era coherente con el nivel de cocaína detectado en su muestra". Por esto, la agencia aceptó que el consumo de cocaína por parte de Kyrgios se había producido "fuera de competición".

"Según las normas de la AMA, la suspensión por defecto por una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a seguir un programa de tratamiento aprobado por la ITIA", informó el comunicado.

Por lo tanto, la suspensión del tenista australiano finalizó este jueves, "siempre que complete el programa" marcado por la ITIA. Así, el jugador, al que se le retirarán el premio en metálico y los puntos de ranking obtenidos en el torneo de Mallorca, puede volver a jugar.