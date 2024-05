Rafa Nadal completa su primer entrenamiento en Roland Garros ante 6.000 aficionados

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha completado este lunes su primer entrenamiento en la pista central Philippe-Chatrier de Roland Garros, donde 6.000 personas han aclamado al ganador de 14 títulos del 'grande' parisino en su regreso al torneo.

El balear, que viajó a París este mismo lunes, fue vitoreado por los aficionados presentes en el recinto en su salida a la pista principal del certamen francés, que pisó por primera vez desde el 5 de junio de 2022, cuando levantó su última 'Copa de los Mosqueteros' al vencer en la final al noruego Casper Ruud.

Junto a Marc López y Vivien Cabos, Nadal, que dentro de unas semanas cumplirá 38 años, completó un entrenamiento de una hora y media en el que no forzó demasiado, mientras Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio observaban la sesión. El techo de la Philippe-Chatrier refugió al de Manacor de la lluvia con la que sorprendía París.

Rafa is back on Court Philippe-Chatrier, with a huge crowd to welcome him ??#RolandGarros pic.twitter.com/JBj5FMrsrN