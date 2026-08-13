El Ibex 35 acelera en la media sesión y sube un 0,63%, hasta los 20.332 puntos

¿Por qué sube el Ibex 35? - EUROPA PRESS

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 alcanzaba los 20.332,3 puntos en la media sesión de este jueves, lo que implica un alza del 0,63%, pese a que en la apertura se alzaba un 0,40%, con la atención de los inversores de nuevo puesta en la geopolítico.

Las autoridades de Irán y Estados Unidos han protagonizado en las últimas horas un cruce de desmentidos sobre el estado del estrecho de Ormuz, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, asegurara que éste se encuentra bajo "control total" de su Administración, en medio de las dificultades para que las partes retomen las conversaciones.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", subrayó el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha asegurado que "las afirmaciones y las publicaciones repetidas de los responsables estadounidenses de que el estrecho de Ormuz ya no está bloqueado no cambian la realidad".

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de España del mes de julio, que finalmente ha sido del 3,6%, cuatro décimas más que en el mes anterior y una décima por encima de lo esperado.

Asimismo, se han conocido los datos preliminares del PIB de Reino Unido, que muestran un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre, dos décimas por debajo de la expansión trimestral registrada en el trimestre previo.

Fuera el ámbito macro, antes de la apertura del mercado, OHLA ha comunicado que obtuvo un beneficio neto atribuible de 0,5 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, frente a las pérdidas de 29,7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto del resultado desfavorable de un litigio de una de sus obras en Nueva York.

Por su parte, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, tuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En este contexto, Unicaja era el principal valor al alza en la media sesión (+1,91%), seguida de Indra (+1,61%), Bankinter (+1,60%), BBVA (+1,57%), CaixaBank (+1,40%) y Banco Santander (+1,39%). Del lado contrario se situaban Solaria (-1,75%), Iberdrola (-0,92%), Acciona (-0,84%), Acciona Energía (-0,47%) y Endesa (-0,46%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también era positiva en la media sesión, salvo Londres, que caía un 0,25%. París subía un 0,30%; Fráncfort, un 0,56%; y Milán, un 0,45%.

El barril de Brent se situaba en los 87,64 dólares, un 1,54% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 81,94 dólares, un 1,56% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,585%, frente al 3,600% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana caía a 43,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1535 dólares por cada euro.