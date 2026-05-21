El Ibex 35 cae un 0,1% en la apertura pero mantiene los 18.000 puntos, con el petróleo en 106 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una caída del 0,11%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.031,3 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están subiendo a 106 dólares el barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 106,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras crecer un 1,3%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 99,6 dólares después de avanzar un 1,4%.

En el plano 'macro', el Tesoro Público español regresará a los mercados este jueves con una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que espera captar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros.

En el ámbito internacional, este pasado miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) indicó en su última reunión que un endurecimiento de la política monetaria estadounidense será necesaria en caso de que la inflación continúe al alza y por encima del 2%, en línea con mantener el mandato dual del banco central --máximo empleo y estabilidad de precios--.

En el plano empresarial, después del cierre de las Bolsas europeas, se conoció que Nvidia cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 58.321 millones de dólares (50.181 millones de euros), cifra que supone un incremento del 211% respecto del resultado anotado un año antes.

Ya en lo que respecta a compañías españolas, y antes de la apertura de las Bolsas, FCC ha informado de que votará en su junta general de accionistas, prevista para el próximo 24 de junio en primera convocatoria, la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

Igualmente, Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para el 24 de junio.

De su lado, Atrys Health ha comunicado que registró una cifra de negocio de 37,5 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 6,3% superior a la del mismo periodo de 2025.

Por su parte, Cirsa ha indicado que cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 44,6 millones, un 59% más que en el mismo periodo de 2025.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Naturgy, con una subida del 1,7%, por delante de Repsol (+0,9%) y Sabadell (+0,8%). En el lado contrario, Indra retrocedía un 1,4% y Solaria, un 1,2%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,1% y Londres un 0,4%, mientras que Milán subía un 0,2% y París un 0,1%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1619 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,534%.