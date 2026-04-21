El Ibex 35 cae un 0,65% al cierre en plena incertidumbre por la tregua entre Estados Unidos e Irán

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 0,65% al cierre de la sesión, hasta situarse en los 18.142,6 puntos, pese a que durante gran parte de la jornada había cotizado en positivo, en plena incertidumbre sobre el devenir de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el escenario de extender el alto el fuego de dos semanas pactado con Irán y que expira en cuestión de horas, pese a lo cual ha confiado en lograr un "gran acuerdo" con Teherán, asegurando que las autoridades iraníes "no tienen más remedio" que negociar y llegar a un "gran acuerdo" con Washington.

De hecho, el Gobierno de Pakistán ha urgido este martes a las autoridades iraníes para que acudan a la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos antes de que expire el alto el fuego temporal, una decisión que ha calificado de "crucial".

Así lo ha afirmado el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que ha recordado que la tregua temporal entre Teherán y Washington finaliza a las 4.50 horas del 22 de abril (las 13.50 horas en la España peninsular y Baleares).

En el plano empresarial, Enagás ha informado de que ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros.

Además, la energética ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve --antigua Cepsa-- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En el plano internacional, Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), se enfrenta este martes al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, paso previo a ser confirmado en el cargo de presidente de la Fed, y en su comparecencia mostrará su compromiso de mantener la independencia de la política monetaria.

Los principales valores alcistas del selectivo español han sido Puig (+5,48%), Repsol (+2,68%), Endesa (+1,17%), Solaria (+1,14%), Acciona Energía (+1,01%), Enagás (+0,72%) y Naturgy (+0,68%).

Del lado contrario se situaba Unicaja (-4,06%, por el efecto 'ex dividendo'), IAG (-2,06%), BBVA (-1,96%), Grifols (-1,92%), Cellnex (-1,92%), Acciona (-1,68%) e Indra (-1,42%).

El resto de los principales mercados europeos también ha registrado descensos. Londres se ha dejado un 1,05%; París, un 1,14%; Fráncfort, un 0,60%; y Milán, un 0,63%.

El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión en 97,82 dólares, un 2,45% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía 4,01%, hasta los 93,2 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha subido al 3,463%, desde el 3,422% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha subido en 1,7 puntos, hasta los 45,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,30% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1754 dólares por cada euro.