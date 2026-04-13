El Ibex 35 cae un 1,5% en la media sesión y pierde los 18.000 puntos, con el Brent superando los 100 dólares

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con una caída del 1,42%, lo que ha llevado al selectivo nacional a perder la cota psicológica de los 18.000 puntos y posicionarse en los 17.945,9 enteros.

La jornada transcurre marcada por el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que bloqueará el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes, lo que ha provocado que el precio del crudo rebase de nuevo los 100 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa--, subía más de un 7,9% a las 12.00 horas, hasta los 102,72 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia EEUU-- se negociaba sobre los 104,55 dólares, con un avance del 8,26%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba más de un 9,5%, hasta los 47,8 euros por megavatio hora.

Las alzas se producen a consecuencia de la orden de Trump a la Armada estadounidense de establecer un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

En este sentido, el presidente norteamericano ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ha informado de que establecerían el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y a las 17.30 horas en Irán.

Además, a última hora de este domingo, Trump ha afirmado que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo" a raíz del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de tensiones que, por ahora, no afectaría al alto el fuego de dos semanas acordado con Irán anunciado el pasado miércoles.

A pesar del incremento de los precios de la energía derivado por la coyuntura geopolítica, el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, ha argumentado que "se necesitan graves daños a la infraestructura, no restricciones al comercio", para que el conflicto desestabilice de forma duradera la economía global, algo que, puntualiza, "aún no ha ocurrido".

En este contexto, sólo tres valores del índice español cotizaban en 'verde' a las 12.00 horas. Se trata de Repsol (+1,34%), Solaria (+0,39%) y Fluidra (+0,77%). Por el contrario, las 33 compañías restantes corregían, con Indra (-2,93%), IAG (-2,78%), Cellnex (-2,56%), AENA (-2,24%) y Ferrovial (-2,14%) encabezando los ajustes a la baja.

En Europa, los principales parqués del Viejo Continente también registraban descensos en la media sesión de este lunes, aunque de menor intensidad. Así, Fráncfort cedía un 1,02%; París, un 0,79%; Milán, un 0,72%; y Londres, un 0,39%.

También las Bolsas asiáticas retrocedían en la jornada. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un descenso del 0,8%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó cerca de un 1% y en Japón, el Nikkei ha perdido un 0,74%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha cerrado con un alza del 0,21%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1687 'billetes verdes', lo que implica un ajuste del 0,31% sobre la divisa norteamericana.

De su lado, en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,517%, elevando la prima de riesgo --el diferencial sobre las obligaciones del estado alemán con igual vencimiento-- hasta los 46,03 puntos.