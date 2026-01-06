El Ibex 35 cierra con una subida del 0,19% al filo de los 17.700 puntos y con el foco aún en Venezuela

Panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes del Día de Reyes con un leve aumento del 0,19% para situarse en los 17.647,10 puntos después de haber tocado durante la apertura los 17.700 enteros, máximos históricos, en una jornada aún marcada por la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela.

La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que el Ejército norteamericano capturó este sábado al expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o liberar a los presos políticos.

En cuanto a las principales plazas europeas, la de París ha concluido con un avance del 0,32%, la de Londres con un alza del 1,18% y la de Fráncfort se mantuvo prácticamente plana con un 0,11%. En el mercado de divisas, el euro se intercambia a 1,1693 'billetes verdes'.

La principal protagonista del Ibex ha sido IAG, que ha liderado el selectivo con un ascenso del 2,92%, seguido por Aena (2,63%), Fluidra (2,39%) y Logista (1,84%). Del lado negativo han destacado Repsol (-2%), Unicaja (-1,70%), Solaria (-1,34%) y BBVA (-1,31%).

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, se situaba sobre las 18.35 hora peninsular española en los 61,26 dólares, con una caída del 0,81%, al tiempo que el Texas cotiza a 57,75 dólares, con un retroceso del 0,98%.