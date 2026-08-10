El Ibex 35 cotiza plano en la media sesión, en el entorno de los 20.175 puntos

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 ha superado por primera vez en su historia la cota de los 20.000 puntos en la apertura de la sesión de este miércoles, lo que supone un - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba prácticamente sin cambios en la media sesión de este lunes, bailando en el entorno de los 20.176,2 puntos tras haber iniciado la jornada levemente a la baja.

Los inversores siguen este lunes pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo en una sesión que no cuenta con grandes referencias macroeconómicas, a la espera de que a lo largo de esta semana se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos, así como resultados de varias empresas tecnológicas norteamericanas, entre ellas Cisco.

Este fin de semana, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que ahora mismo solo está "negociando a medias" con Irán y que su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones. "Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", ha manifestado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con EEUU a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense ha afirmado este domingo haber desviado un total de 55 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

El sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipuló como condiciones ineludibles para firmar la paz con Trump el cese inmediato de las operaciones militares de EEUU e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano); el levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz, y el pago de indemnizaciones por daños de guerra, lo que ha supuesto una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos entre ambos países en las últimas semanas.

Con todo, la pasada semana el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho, aunque existen dudas sobre cuándo podría ponerse en funcionamiento.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Solaria (+1,26%), ACS (+0,83%), Indra (+0,67%), CaixaBank (+0,55%), Acciona (+0,47%) y BBVA (+0,45%).

Del lado contrario se situaban Grifols (-1,47%), Telefónica (-1,14%), Cellnex (-0,87%), Redeia (-0,58%), Sacyr (-0,57%) y Amadeus (-0,52%).

La evolución del resto de principales bolsas europeas era mixta. En la media sesión caían Londres (-0,21%) y París (-0,12%), mientras que subían Fráncfort (+0,33%) y Milán (+0,08%).

El barril de Brent repuntaba levemente un 1,15%, hasta los 84,53 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 79,05 dólares, un 1,10% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,562%, desde el 3,561% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo cotizaba sin cambios en 42,9 puntos básicos.

El euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta negociarse en los mercados a un tipo de cambio de 1,1556 dólares por cada euro.