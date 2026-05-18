El Ibex 35 se deja un 0,5% en la media sesión y pierde los 17.600 puntos, con el crudo en 110 dólares

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este lunes con una ligera caída del 0,58%, lo que ha llevado al selectivo nacional a perder los 17.600 puntos y cotizar en 17.521,8 puntos ante la persistente incertidumbre sobre la situación del conflicto en Oriente Próximo, que impulsaba el precio del petróleo de referencia en Europa hasta los 110 dólares.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha advertido este domingo a Irán de que "el tiempo corre" en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que "no quedará nada de ellos" si finalmente retoma la ofensiva militar contra la República Islámica.

La Casa Blanca había informado durante esa misma jornada de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita de la administración Trump, a China, incluido un consenso sobre que "Irán no puede tener armas nucleares", la desnuclearización de Corea del Norte o pactos comerciales.

"Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes", ha explicado la Presidencia estadounidense en referencia a las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, uno de los asesores militares del líder supremo de Irán, Mohsen Rezai, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval de la ruta maritima "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral".

"Aunque Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio", ha manifestado Rezaí en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

Respecto a la situación en Líbano, una nueva oleada de ataques aéreos acometidos este domingo por Israel contra varios puntos del sur de Líbano han dejado al menos cinco muertos y quince heridos, pese al alto el fuego formalmente en vigor que ha sido extendido recientemente por un periodo de 45 días.

En este contexto, el precio del Brent, de referencia en Europa, moderaba su subida en la media sesión de los parqués europeos hasta el 0,77%, llegando a cotizar el barril en 110,9 dólares, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 106,27 'billetes verdes', tras encarecerse un 0,81%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS COTIZAN CON SIGNO 'MIXTO'

Asimismo, la jornada ha estado influenciada por los resultados de las elecciones andaluzas que se celebraron este pasado domingo, en las que el Partido Popular (PP) de Juanma Moreno, líder de la organización en Andalucía, volvió a ganar, aunque se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

En el ámbito empresarial, los inversores estarán pendientes de diversas novedades, a la espera de conocer los resultados del gigante Nvidia, que se difundirán esta semana.

IAG pondrá en marcha a partir este lunes un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros con el objetivo de reducir el capital social de la compañía.

De su lado, Repsol, en consorcio con la compañía australiana Santos, ha informado, antes de la apertura del mercado, de que ha comenzado a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska (EEUU), con flujo de petróleo ya establecido a través del sistema automatizado de transferencia de custodia (LACT, por sus siglas en inglés) y entrando en el oleoducto de venta de petróleo.

Con todo, en la media sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, los valores más bajistas eran Ferrovial (-2,07%), BBVA (-1,51%), Bankinter (-1,5%), AENA (-1,48%) y Unicaja (-1,32). En el extremo opuesto, Repsol encabezaba las subidas (+4,08%), seguida de Solaria (+1,88%), Acciona (+1,35), Colonial (+0,94%) y Enagas (+0,84).

En el 'Viejo Continente', entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres ganaba en la media sesión un 0,24% y el Dax Alemán un 0,21%. En cambio, el Cac Francés y el Mib italiano se dejaban a las 12:00 horas un 0,68% y un 1,66%, respectivamente.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,61% tras crecer un en 0,8 puntos, lo que posiciona la prima de riesgo --el diferencial con la deuda alemana con igual plazo-- en los 44,02 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se revalorizaba un 0,07% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1633 dólares.