Gestha calcula que Hacienda devolverá a Shakira 27,4 millones de euros, más 6,8 millones de intereses

Archivo - La cantante Shakira. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta) ha rebajado la devolución a la cantante Shakira a 27,4 millones, más 6,8 millones de intereses legales --en lugar de 55 millones--, tras leer la sentencia de la Audiencia Nacional que considera que en 2011 no hay prueba de que la artista residiera fiscalmente en España.

El sindicato ha aclarado que la Audiencia Nacional no aprecia mala fe en el comportamiento de la administración tributaria, por lo que la condena en costas a la Agencia Tributaria deriva de la aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa al estimar el recurso de la cantante.

Por esta razón, los técnicos de Hacienda han insistido en que la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) actuaron conforme a las normas legales y reglamentarias en esta investigación tributaria, por lo que "este fallo no sienta un precedente" para Hacienda, sino que valora una situación singular de residencia en 2011.

En concreto, la Sentencia analiza exclusivamente el año 2011 y no la residencia en España de 2012 a 2014, ejercicios por los que fue condenada por delitos fiscales en el IRPF no declarado.

Por último, Gestha ha querido trasladar su rechazo al alegato final del comunicado de Shakira que cita que miles de ciudadanos son "abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia".

"La normativa tributaria española es de las más garantistas en los países del entorno, y corresponde a la Administración tributaria demostrar la culpabilidad", han defendido los técnicos de Hacienda.