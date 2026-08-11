El Ibex 35 se impulsa un 0,20% y logra su primer cierre por encima de los 20.200 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes por encima de los 20.200 puntos por primera vez en su historia, tras impulsarse un 0,20% esta jornada. El selectivo de las Bolsas y mercados españoles sigue así anotándose nuevos máximos históricos en lo que va de año.

El índice ya había superado esta cota en los últimos, pero es la primera vez que cierra por encima de ese nivel. La semana pasada llegó incluso a superar los 20.300 en la cotización intradía, aunque no aguantó esa cotización hasta el cierre.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que exigirá una "indemnización" a Irán por "todas" las personas que han "matado y herido" y los "numerosos" conflictos en los que participan las autoridades iraníes. De este modo, el mandatario estadounidense respondía a las exigencias de Irán de incluir en las negociaciones para un acuerdo de paz una indemnización al país por los "daños" sufridos durante el "conflicto militar" en curso hace cinco meses.

En todo caso, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado este martes que Washington y Teherán están cerca de "algún tipo de acuerdo", en contraste con los mensajes que las dos partes vienen lanzando en las últimas semanas, incluyendo una retórica cada vez más beligerante por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así pues, y a la espera de que en los próximos días se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos, los inversores seguirán pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo, en una sesión que no contará con grandes referencias macroeconómicas en Europa. En EEUU hoy se publicarán los datos de ventas de viviendas.

En España, el Tesoro ha adjudicado 2.072,437 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses a su nivel más elevado en más de año y medio, según los datos difundidos por el Banco de España.

En el plano empresarial, Banco Santander anunció ayer, tras el cierre del mercado, que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones cuando finalice el actual, con la previsión de que arranque el próximo 24 de agosto. Este programa será de 1.825 millones de euros, lo que supone repartir el 25% del beneficio obtenido entre enero y junio. El otro 25% se distribuye en forma de dividendo en efectivo, que se someterá a votación en el consejo de administración el 29 de septiembre.

En este contexto, los valores del selectivo que más han subido este martes han sido Repsol (+2,64%), Solaria (+2,25%), Acciona Energía (+2,23%), Amadeus (+1,65%), Acerinox (+1,44%) y Grifols (+1,15%). Del lado contrario se han situado Mapfre (-0,77%), ACS (-0,73%), Endesa (-0,60%), Rovi (-0,60%) y Logista (-0,44%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido mixta. Londres ha caído un 0,17% y París, un 0,13%. En cambio, Fráncfort ha subido un 0,26% y Milán, un 0,08%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en los 88,75 dólares, un 1,21% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 83,16 dólares, un 1,24% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,602%, frente al 3,618% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha repuntado levemente hasta los 44,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro cotizaba prácticamente estable frente al dólar, de forma que se negociaba a un tipo de cambio de 1,1542 dólares por cada euro.