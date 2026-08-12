El Ibex 35 se mantiene a medio camino de los 20.300 puntos en la media sesión (+0,14%)

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 avanzaba un 0,14% en la media sesión de este miércoles, levemente por debajo del aumento registrado en la apertura, de forma que cotizaba en los 20.241,7 puntos, en una jornada donde se mantiene la actividad reducida por el clásico parón veraniego y la falta de referencias macroeconómicas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha incidido en que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.

Así pues, los inversores seguirán pendientes este miércoles de los acontecimientos en Oriente Próximo, con el foco también puesto sobre el dato de inflación de EEUU, que podría arrojar pistas sobre qué hará la Reserva Federal del país con los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria.

De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja de manera sustancial sus expectativas sobre la demanda y la oferta global de petróleo en 2026 ante la falta de un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, en contra de las expectativas de hace un mes, lo que mantendrá elevados los precios del crudo, mientras que las reservas han caído a mínimos desde abril de 2025.

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de Alemania del mes de julio, que aumentó un 0,8% en relación al mes anterior y un 2,8% interanual, la mayor subida de los precios en el país en tres meses, por el mayor coste de la factura energética y el fuerte incremento de los precios de los combustibles tras finalizar, el pasado 30 de junio, las ayudas del Gobierno alemán.

Asimismo, se ha conocido que el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia ha autorizado a los acreedores del conocido como 'caso Antin' a avanzar en el embargo y ejecución de activos del Reino de España en Estados Unidos, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país, dando así un revés a la estrategia seguida por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

El 'caso Antin' tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran ACS (+2,955), Acciona (+2,08%), Cellnex (+1,51%), Ferrovial (+1,44%), Acciona Energía (+1,23%) e IAG (+1,06%). Del lado contrario se situaban Inditex (-1,32%), Rovi (-1,20%), CaixaBank (-1,04%), Repsol (-0,76%) e Indra (-0,59%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era positiva salvo para París, que caía un 0,14%. Londres subía un 0,07%; Fráncfort, un 0,40%; y Milán, un 0,19%.

El barril de Brent alcanzaba los 88,77 dólares en la media sesión del miércoles, un 0,17% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 83 dólares, un 0,24% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,575%, frente al 3,602% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en 43,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba muy levemente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1538 dólares por cada euro.