El Ibex 35 pierde un 1,2% y el petróleo repunta un 5% tras la nueva escalada del conflicto en Irán

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con una caída del 1,21%, hasta los 18.260,9 enteros, en una jornada marcada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y el recrudecimiento de los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, lo que ha llevado al petróleo a posicionarse de nuevo en el umbral de los 95 dólares el barril, al elevarse cerca un 5%.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado la llegada este lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar este martes las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril, aunque ha manifestado esta tarde que una extensión de la tregua por dos semanas más es "muy poco probable".

Asimismo, el Gobierno de Irán recalcaba en la mañana de la presente jornada que no había tomado todavía una decisión sobre si participaría en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán y ha acusado a Washington de "no ser serio" en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones, que "contradicen" sus declaraciones en favor de sacar adelante un proceso de negociaciones.

Sobre esta cuestión, los analistas de Renta 4 recalcan que aún "no está claro si Irán acudirá a la mesa de negociaciones, mientras que Trump vuelve a amenazar con ataques a plantas eléctricas y puentes en caso de que no lleguen a un acuerdo".

No obstante, a primera hora de la tarde un funcionario iraní ha comunicado que la República Islámica está planteándose volver a participar en las conversaciones de paz con el país norteamericano, tras reconocer el esfuerzo de Pakistán como mediador, quien, según ha detallado el responsable del país persa, busca poner fin al bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circula el 20% del crudo mundial-- y garantizar la participación de Irán en las negociaciones.

En este sentido, la economista política de Aberdeen Investments, Lizzy Galbraith, ha resaltado que "los avances hacia un alto el fuego duradero y la reapertura de Ormuz, continúan siendo una situación en la que se dan dos pasos adelante y uno atrás".

Entre los motivos de este "vaivén diplomático", Galbraith apunta, en parte, al vacío de poder en el seno del Gobierno iraní: "Un alto porcentaje de los líderes clave han sido asesinados, no está claro si alguna figura concreta tiene la autoridad y la capacidad para alcanzar un acuerdo con EEUU que todas las partes respeten".

Con todo, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, subía al cierre de la Bolsa de Madrid un 5,12%, hasta los 95,02 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 88,23 dólares tras subir un 5,22%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba más de un 2,62%, hasta los 39,76 euros por megavatio hora.

En cuanto a la renta variable, Repsol ha encabezado los avances bursátiles (+2,18%) en el selectivo nacional, al calor del alza de los precios de la energía. Le siguen Endesa (+1,9%), Enagás (+1,28%), Solaria (+0,94) y Rovi (+0,53%).

Por el contrario, BBVA lideraba los descensos (-3,42%) en el Ibex 35, después de unas últimas sesiones en las que el sector bancario se ha recuperado con fuerza ante las expectativas de resolución del conflicto. Por detrás, se encuentran Amadeus (-3,16%), Grifols (-2,82%), Banco Santander (-2,59%) e IAG (-2,17%).

El resto de los principales parqués europeos también han concluido la sesión en 'rojo': el Mib italiano perdía un 1,26%; el Cac francés y el Dax alemán, un 1,04%; y el FTSE británico, un 0,59%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

Respecto a la renta fija, el interés del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,418%, frente al 3,389% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se sitúa en los 43,97 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar al cierre de las bolsas europeas (+0,17%) y se intercambiaba por 1,1786 'billetes verdes'. Pese a la mejora, la divisa comunitaria se posiciona ahora lejos de los 1,1849 dólares que tocó el pasado viernes.

"Consideramos que el nivel actual del euro refleja un equilibrio razonable entre la presión estructural bajista sobre el dólar --impulsada por el proceso de desdolarización-- y el riesgo de que los mercados estén sobreestimando las próximas subidas de tipos del BCE en respuesta al repunte energético", justifican desde la 'fintech' Ebury.

Sobre los activos refugio, el oro se mantiene en la cota de los 4.800 dólares la onza, aunque todavía --a diferencia de índices como el SP&500 y el Nasdaq, que recuperaron sus máximos el pasado viernes-- muy distanciado de su nivel más elevado (5.600 dólares la onza).

Entre las cryptomonedas, el 'bitcoin' cede hoy en algo más de un 1%, hasta los 75.100 dólares, después de recuperar la semana pasada sus niveles más altos desde principios de febrero. "El bitcoin subió hasta los 78.400 dólares, impulsado por una mejora del apetito por el riesgo", adelanta el analista experto en criptoactivos de eToro, Simon Peters.