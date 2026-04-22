El Ibex 35 sostiene los 18.000 puntos tras caer un 0,50%, con el petróleo rondando los 100 dólares

Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un descenso del 0,50% en la media sesión de este miércoles, hasta los 18.051,60 puntos, con el petróleo rondando los 100 dólares tras la extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

De esta manera, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 99,36 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras subir un 0,91%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 90,45 dólares después de avanzar un 0,87%.

El repunte del precio del petróleo se produce tras conocerse que las autoridades de Irán han subrayado que las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo al estrecho de Ormuz, después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos a tal fin que han llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a extender el alto el fuego pactado el 8 de abril.

Trump afirmó también esta madrugada que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la que transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, porque con su cierre el país centroasiático pierde 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día.

Por otra parte, dos buques han sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños "graves" en el puente de mando de uno de ellos, según ha denunciado este miércoles la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica.

Mientras, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) ha advertido de que, si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas semanas, muchos países vulnerables podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.

No obstante, los analistas de Renta 4 han señalado que "las bolsas están en máximos, descontado una desescalada del conflicto, por lo que cualquier noticia contraria pesará sobre las cotizaciones".

En el terreno macroeconómico español, la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de febrero en máximos de 1,723 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,2% respecto al mismo período del año anterior, 1,3 puntos porcentuales menos.

En el terreno empresarial, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se reúne hoy con cerca de 450 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la multinacional española, en un contexto marcado, principalmente, por las desinversiones de la 'teleco' en Hispanoamérica.

En este contexto, Solaria encabezaba los avances en la media sesión (+1,80%), seguido de Acciona Energía (+1,72%), Repsol (+1,60%), Cellnex (+1,31%), Merlin Properties (+1,20%) y Endesa (+1,08%). Del otro lado, Amadeus lideraba los descensos (-2,20%), seguido de IAG (-2,06%), Banco Sabadell (-1,37%), CaixaBank (-1,34%), BBVA (-1,09%) e Inditex (-1%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaban a media sesión con dudas: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,03%, el francés Cac 40 retrocedía un 0,16%, el alemán Dax 30 subía un 0,01%, el italiano FTSE MIB descendía un 0,07% y el Euro Stoxx 50 ganaba un 0,04%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años subía al 3,444%, desde el 3,463% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 44,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,06% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1751 dólares por cada euro.