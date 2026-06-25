El Ibex 35 sostiene los 19.400 puntos en la media sesión (+0,17%), con el crudo al nivel previo a la guerra

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un alza del 0,17% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 19.422,30 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que han caído al nivel anterior al inicio de la ofensiva de Estados Unidos (EEUU) e Israel sobre Irán, y por el rebote de los valores tecnológicos.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 72,6 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras ceder un 1,48%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 69,5 dólares después de retroceder un 1,1%.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

Los inversores también están atentos a la evolución del sector tecnológico después de que Micron anunciase este miércoles haber multiplicado por 15 sus ganancias trimestrales. "La demanda de chips de memoria convencionales y de memoria de alto ancho de banda (componente clave en los sistemas de IA) continúa superando a la oferta", exponen los analistas de Renta 4.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Igualmente, el INE ha publicado que los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía.

En el ámbito empresarial, Arteche ha comunicado que ha cerrado una colocación acelerada de acciones por un importe de 100 millones de euros dirigida a inversores cualificados, lo que supone un aumento equivalente al 1,77% de su capital social.

Asimismo, Audax ha anunciado su intención de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria, en efectivo, sobre el 100% de las acciones en circulación del grupo energético noruego Elmera por cerca de 404 millones de euros.

Por su parte, Faes Farma celebrará este jueves su junta de accionistas, donde someterá a aprobación el reparto de un dividendo complementario de 0,087 euros brutos por acción, lo que supondrá un desembolso total de 27 millones.

De su lado, Gestamp ha comunicado que abonará un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción el próximo 2 de julio, de acuerdo con lo aprobado en la junta general de accionistas celebrada el pasado 13 de mayo.

En este contexto, los valores más alcistas a media sesión eran Acciona (+1,99%), Iberdrola (+1,70%), IAG (+1,65%), Endesa (+1,47%) y Redeia (+1,05%). De su lado, Indra cedía un 3,05%, seguido de Unicaja (-1,29%), Bankinter (-1,28%), CaixaBank (-1,21%) y Cellnex (-1%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaba a media sesión con alzas: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,26%, el francés Cac 40 un 0,45%, el alemán Dax un 0,63%, el italiano FTSE MIB un 0,27% y el Euro Stoxx 50 un 0,68%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,334%, frente al 3,340% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 47,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1365 dólares por cada euro.