El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura, hasta los 20.260 puntos, con el petróleo al alza

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de la Bolsa de Madrid- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con un repunte del 0,23% que le ha llevado a situarse en los 20.260 puntos después de cerrar ayer, por primera vez en su historia, por encima de los 20.200 enteros.

Pasados los primeros instantes de negociación, el selectivo madrileño moderaba su ascenso y a las 9.15 horas apenas subía un 0,04%, hasta los 20.222 puntos.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 89,5 dólares por barril, por las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra en Irán, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Asimismo, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se acercaba a los 84 dólares por barril tras subir casi un 0,9%.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha incidido en que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.

Así pues, los inversores seguirán pendientes este miércoles de los acontecimientos en Oriente Próximo, con el foco también puesto sobre el dato de inflación de EEUU, que podría arrojar pistas sobre qué hará la Reserva Federal del país con los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria.

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de Alemania del mes de julio, que aumentó un 0,8% en relación al mes anterior y y un 2,8% interanual, la mayor subida de los precios en el país en tres meses, por el mayor coste de la factura energética y el fuerte incremento de los precios de los combustibles tras finalizar, el pasado 30 de junio, las ayudas del Gobierno alemán.

Asimismo, se ha conocido que el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia ha autorizado a los acreedores del conocido como 'caso Antin' a avanzar en el embargo y ejecución de activos del Reino de España en Estados Unidos, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país, dando así un revés a la estrategia seguida por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

El 'caso Antin' tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.

En los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona (+1,98%), ACS (+1,75%), Acciona Energía (+1,23%) y Ferrovial, que ganaba un 1,20%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a CaixaBank (-0,42%), Grifols (-0,35%), y Rovi e Inditex, que se dejaban un 0,34% en ambos casos.

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en la apertura de este miércoles. Así, Londres y París registraban descensos moderados, mientras que Francfort y Milán se anotaban ascensos similares a los de Madrid, del 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1538 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se relajaba hasta el 3,599%.