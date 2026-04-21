El Ibex 35 sube un 0,48% y roza los 18.350 puntos en la media con el petróleo estable en los 95 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con una subida del 0,48%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.348,8 puntos, en una jornada marcada por la esperanza de que Irán se sume a una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos (EEUU), lo que ha llevado al precio del petróleo a estabilizarse en los 95 dólares por barril, umbral al que repuntó el pasado lunes.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba, aunque levemente, un 0,71% a las 12.00 horas, hasta los 94,8 dólares por barril, mientras que West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 89 dólares, con un retroceso del 1,25%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, decrecía un 0,82%, hasta los 39,96 euros por megavatio hora.

La moderación, aunque débil, de los precios de la enrgía en la media sesión de este martes se produce por la esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, viaja en la prsente jornada a Islamabad con la intención de mantener contactos con la delegación iraní.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo. "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", ha explicado Trump en una entrevista con 'Bloomberg'.

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que el país norteamericano haya atacado un buque iraní en el golfo de Omán y retenido a toda su tripulación.

Asimismo, ha asegurado que se reserva el derecho de utilizar sus capacidades para "defender los intereses y la seguridad" nacionales. "Es evidente que EEUU es el único responsable de que la situación en la región se haya complicado aún más", ha concluido.

Pese a la retórica belicista y la escalada de las tensiones, el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, señala que el mercado "parece adoptar una visión más pragmática del conflicto, y con razón", y resalta que "es posible que los precios del petróleo ya hayan alcanzado su máximo".

En el plano empresarial, Enagás ha informado que ha alcanzado un acuerdo para adquirir un paquete accionarial representativo del 31,5% del capital social de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros.

Además, la energética ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve --antigua Cepsa-- y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

Para terminar, Squirrel ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Trihaus, compañía con sede en Estados Unidos (EEUU) especializada en la representación de influencers y creadores de contenido en redes sociales, así como en la prestación de servicios digitales avanzados, incluyendo estrategia y analítica de datos.

En el plano internacional, Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), se enfrenta este martes al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, paso previo a ser confirmado en el cargo de presidente de la Fed, y en su comparecencia mostrará su compromiso de mantener la independencia de la política monetaria.

En este contexto, las principales Bolsas europeas cotizaban a las 12.00 horas con signo 'verde', aunque sin grandes sobresaltos: el Dax alemán subía un 0,62%; el Mib italiano, un 0,48%; el Cac francés, un 0,19%; y el FTSE bitánico, un 0,17%.

En Asia, los parqués han registrado avances durante la jornada. En concreto, el Kospi surcoreano ha cerrado con un ascenso del 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se alza cerca de un 0,48% y en Japón, el Nikkei ha crecido un 0,9%. Por su parte, en China, la Bolsa de Shanghai ha crecido casi un 0,22%.

Dentro del Ibex 35, el mayor de los ascensos se los anotaba Puig (+5,48%), tras conocerse que The Estée Lauder Companies ha encargado a JPMorgan estructurar un paquete de financiación de alrededor de 5.000 millones de euros para preparar su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la firma catalana.

La siguen Acciona (+1,55%), Telefónica (+1,47%), Solaria (+1,27%) y Acerinox (+1,26%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Unicaja (-3,01%), Indra (-0,58%), Grifols (-0,58%), Naturgy (-0,23%) y BBVA (-0,2%).

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1759 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años bajaba hasta el 3,409%, desplazando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 44,08 puntos básicos.