El Ibex 35 sube un 0,75% al cierre y busca recuperar los 17.800 puntos

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de La Bolsa de Madrid en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de esta semana con una subida del 0,75%, en una sesión con signo alcista que ha llevado al selectivo de las bolsas y mercados españoles a cotizar en 17.755,1 puntos, pese a que en la media sesión arrojaba una caída del 0,5%.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha advertido este domingo a Irán de que "el tiempo corre" en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que "no quedará nada de ellos" si finalmente retoma la ofensiva militar contra la República Islámica.

La Casa Blanca había informado durante esa misma jornada de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita de la administración Trump, a China, incluido un consenso sobre que "Irán no puede tener armas nucleares", la desnuclearización de Corea del Norte o pactos comerciales.

"Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes", ha explicado la Presidencia estadounidense en referencia a las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, uno de los asesores militares del líder supremo de Irán, Mohsen Rezai, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval de la ruta marítima "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral".

"Aunque Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio", ha manifestado Rezaí en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

En el ámbito empresarial, los inversores estarán pendientes de diversas novedades, a la espera de conocer los resultados del gigante Nvidia, que se difundirán esta semana.

IAG pondrá en marcha a partir este lunes un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros con el objetivo de reducir el capital social de la compañía.

De su lado, Repsol, en consorcio con la compañía australiana Santos, ha informado, antes de la apertura del mercado, de que ha comenzado a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska (EEUU), con flujo de petróleo ya establecido a través del sistema automatizado de transferencia de custodia (LACT, por sus siglas en inglés) y entrando en el oleoducto de venta de petróleo.

En este contexto, casi todos los valores del Ibex 35 han cerrado la jornada en positivo, con Solaria (+4,31%), Repsol (+4,25%), Cellnex (+2,95%), Acciona (+2,61%), IAG (+2,41%) y Telefónica (+2,31%) a la cabeza. Del lado contrario se han situado Ferrovial (-1,31%, por el efecto 'ex dividendo'), ACS (-1,13%), Banco Sabadell (-0,77%), Rovi (-0,59%) y Sacyr (-0,43%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado en positivo salvo Milán, que ha caído un 0,91%. Londres ha subido un 1,26%; París, un 0,44%; y Fráncfort, un 1,49%.

El barril de Brent cotizaba en los 110,87 dólares en la media sesión europea, un 1,46% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 106,83 dólares, un 1,35% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,571%, frente al 3,604% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ha estrechado a 42,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,23% frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1652 dólares por cada euro.