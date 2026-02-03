Afectados por la ocupación lamentan que decreto equipare a un propietario con 3 viviendas con grandes fondos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha lamentado que el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros equipare a un pequeño ahorrador con tres viviendas con los grandes fondos de inversión o entidades bancarias, "incluyéndolos a todos en el mismo saco de 'gran tenedor' facilitando al gobierno que puedan seguir disponiendo de sus viviendas para hacer la función social del escudo social".

La organización critica que la redacción del texto en relación al realojo de las personas vulnerables sea, en la práctica, "una vía muerta", puesto que "no hay vivienda pública disponible para estos realojos".

"Tememos que, bajo la apariencia de una exención, el Gobierno siga bloqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la administración mira hacia otro lado", apunta.

Por otra parte, la plataforma reclama que pueden existir supuestos en los que sea el propietario quien tuviera que solicitar un recurso habitacional a servicios sociales cuando dispone de uno inquiocupado.

Del mismo modo, explica que el sistema de compensaciones económicas "no ha sido, ni será jamás, una herramienta eficaz ni suficiente para paliar este atropello", en relación a las ayudas al propietario que paralizan el desahucio.

Por último, la organización asegura que este nuevo decreto "decreto sigue cometiendo el error sistémico de elevar la vulnerabilidad a la categoría de salvoconducto judicial, sin entrar a fiscalizar el origen de dicha situación ni la forma de entrar o permanecer en la vivienda", puesto que no se distingue entre quien sufre "un revés sobrevenido y quien utiliza la 'vulnerabilidad fingida' como estrategia premeditada'.