Bildu denuncia que Alquiler Seguro, multada por Consumo, opte al concurso de Vivienda para gestionar Casa 47

MADRID 14 Ene.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido "un poco de coordinación y coherencia interministerial" a PSOE y Sumar tras quejarse de que Alquiler Seguro, empresa multada por el Ministerio de Consumo, se haya presentado al concurso abierto por el Ministerio de Vivienda para gestionar el alquiler de un lote de viviendas públicas de Casa 47.

Alquiler Seguro es una de la docena de empresas que han presentado oferta para hacerse con el contrato de gestión del alquiler de un total de 1.661 viviendas en Asturias y Galicia licitado por Casa 47, entidad que se encarga ahora de la gestión del parque público de vivienda del país. El contrato, que todavía tiene que resolverse, ha sido licitado por Casa 47 que depende del Ministerio de Vivienda dirigido por la socialista Isabel Rodríguez.

Esta empresa ha sido sancionada recientemente con 3,6 millones por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) ante los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y "otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria".

En este escenario, Matute ha lanzado un reproche a través de sus redes sociales: "¿Pero a estos de Alquiler Seguro no son a los que ha multado recientemente el ministro de Consumo con 3,6 millones por prácticas abusivas a sus inquilinos?" No sé, pero un poco de coordinación y coherencia interministerial es lo menos que podría pedirse", ha soltado a través de un mensaje publicado en la red social X.