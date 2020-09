Los desahucios cayeron un 90,6% en el segundo trimestre por el Covid, según el CGPJ

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los desahucios cayeron un 90,6% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La caída, según el CGPJ, se explica por la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma, que supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, pero también por la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales y las vacaciones de verano.

El Consejo General del Poder Judicial resalta que es imposible extraer conclusiones de estos datos, por lo que aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

En concreto, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre ascendió a 1.383, el 73,2% de estos (1.013) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 21,7% (300) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.

La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1%, con lo que se encadenan 20 trimestres consecutivos de disminuciones. De su lado, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8%, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales, según el CGPJ.

Por regiones, Andalucía (19,9% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre del año, seguida de Comunidad Valenciana (195), Cataluña (148) y Castilla y León (126).

Teniendo en cuenta solo los lanzamientos de alquiler, también se ha situado en primer lugar Andalucía, con 172 procedimientos. Le siguen Comunidad Valenciana (131), Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid, con 101 desahucios en cada una. En las ejecuciones hipotecarias, también se sitúa Andalucía a la cabeza (91), seguida de Comunidad Valenciana (57) y de Cataluña (21).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, según explica el CGJP, "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".

Así, los datos disponibles reflejan que el aumento de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes fue de 6.953 en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 62,6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De estos, 947 terminaron con un cumplimiento positivo, lo que supone un descenso del 91,3%.

En el trimestre analizado se presentaron 3.387 ejecuciones hipotecarias, un 12,2% menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 826; seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588; y Murcia, 273.