Escrivá llama a abordar la crisis de vivienda y señala a la coordinación política, construcción y regulación

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la 5ª Conferencia Banco de España-CEMFI-UIMP de Economía Española, en el Palacio de la Magdalena, a 2 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha llamado este jueves a abordar el "problema" de la vivienda como uno de los desafíos principales del país y ha destacado la necesidad de mejorar en la coordinación entre administraciones, en el sector de la construcción y en la densidad de la regulación.

Escrivá ha señalado que la crisis de la vivienda responde a varios factores que influyen en una oferta baja y un aumento de la demanda que han generado un desequilibrio y han disparado los precios, pero se ha referido sobre todo a algunos de ellos.

Así, por un lado, ha resaltado la importancia de una mayor "coordinación" entre todas las administraciones involucradas y ha admitido que el país no es tan "bueno" a veces en coordinar y en entender las diferentes competencias entre unas y otras.

Además, ha apuntado a la burocracia y al marco "denso y complejo" que presenta la regulación, aunque ha matizado que no se trata de un problema exclusivo de España, sino europeo.

Finalmente, ha advertido de que el sector de la construcción no está teniendo un desempeño "particularmente bueno", con una productividad y rentabilidad baja y una "gran falta" de trabajadores que tiene al mercado laboral lejos de niveles pasados.

Escrivá ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la quinta conferencia sobre la economía española, organizada por el Banco de España, el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se celebra este jueves y viernes en Santander.

Ahí también ha compartido la previsión de una desaceleración cíclica en algún momento próximo, ha avisado de la necesidad de prestar una especial atención a las finanzas públicas, ya que "el nivel de deuda permanece alto", y ha resumido la situación actual con el término de "incertidumbre", en la que incluye asimismo el impacto que pueda tener la inteligencia artificial (IA) sobre la economía.