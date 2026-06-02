La inversión inmobiliaria en el mundo alcanza casi los 200.000 millones hasta marzo, un 12,7% más

Evolución inversión inmobiliaria - SAVILLS

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inversión inmobiliaria en el mundo alcanzó los 230.000 millones de dólares (198.000 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 12,67% más que en 2025, según el último informe trimestral 'Global Capital Markets' de Savills.

Este estudio señala que, en términos interanuales, la evolución del mercado mantiene "señales de mejora", pese a un contexto condicionado por la incertidumbre geopolítica y financiera.

De acuerdo con Savills, la solidez del 'pipeline' de operaciones indica que, pese a haber registrado un descenso del 5% respecto al trimestre anterior, la actividad inversora no experimenta cancelaciones, sino que sufre aplazamientos.

SE PREVÉ UN AUMENTO DEL 18% INTERANUAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

En este contexto, el volumen de transacciones pendientes anticipa un aumento del 18% interanual en el segundo trimestre, "siempre que tenga lugar una cierta desescalada de las tensiones en Oriente Medio", tal y como prevé el consenso de mercado. La consultora destaca que este comportamiento reproduce el patrón observado tras el 'shock' arancelario del pasado ejercicio, cuando la debilidad de la actividad en la primera mitad de 2025 dio paso a una recuperación en la segunda mitad del año.

Savills prevé que, en un escenario de mayor estabilidad geopolítica, los fundamentales del inmobiliario permanecerán "sólidos, con precios estables pese a unos tipos de interés más elevados y con el apoyo de la liquidez existente en los mercados de deuda". Asimismo, la limitada actividad promotora respaldará el crecimiento de las rentas en el medio plazo, en un contexto de mayores costes de financiación y construcción que restringen nuevos desarrollos.

En este entorno, los inversores muestran una mayor disposición a continuar activos a lo largo del ciclo, respaldados por la solidez estructural del sector y por su capacidad de diversificación, lo que favorece la continuidad de las transacciones incluso en un escenario de incertidumbre. En Europa, la inversión llegó a los 48.000 millones de euros (56.000 millones de dólares), lo que representa un descenso del 5% interanual, en un entorno caracterizado por procesos más largos y mayores exigencias en la toma de decisiones.

SEGMENTOS 'LIVING' VOLVIERON A LIDERAR LA ACTIVIDAD

A nivel sectorial, los segmentos 'living' volvieron a liderar la actividad, con un fuerte crecimiento de la inversión en residencias de mayores, que duplicó interanualmente, así como en residencias de estudiantes, que aumentó un 84%, y 'multifamily', con un incremento del 20%.

Además, el texto indica que surgió una divergencia geográfica dentro de la región: mientras mercados 'core' como Francia, Reino Unido y Alemania registraron descensos interanuales, en gran medida por retrasos en grandes operaciones, otros países como España, Finlandia o Polonia superaron el 50% de crecimiento interanual, y reflejaron un mayor dinamismo inversor. Concretamente, en España, el incremento fue del 56%.

"El mercado español sigue tomando posiciones en el contexto de incertidumbre global, y está pasando a ser parte de la estrategia 'core' de los inversores más que una oportunidad táctica", según explica el director nacional de Savills Research, Alexis Pourcelot.

Por regiones, la evolución en el primer trimestre fue desigual. En Estados Unidos, la inversión en inmobiliario comercial alcanzó los 120.000 millones de dólares (103.000 millones de euros), un 19% más interanual y el mejor inicio de año desde 2022, con una mejora especialmente relevante en el sector de oficinas, donde la inversión superó los 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) y mostró un retorno progresivo de la liquidez tras varios trimestres de ajuste.

Por su parte, Asia-Pacífico registró un volumen cercano a los 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) con un incremento del 19% interanual, y encadenó tres trimestres consecutivos de crecimiento a doble dígito, con protagonismo del segmento de oficinas y del sector logístico e industrial.

Asimismo, los sectores vinculados a la tecnología, particularmente los centros de datos consolidan su posición como "uno de los principales motores" de crecimiento en la región.

"En conjunto, el mercado inmobiliario global refleja una fase de ajuste en el corto plazo, marcada por el retraso de operaciones, pero con fundamentos que permanecen sólidos y que apuntan a una reactivación progresiva de la actividad a lo largo del año", concluye el análisis.