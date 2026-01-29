Isabel Rodríguez presenta al Congreso sus planes con Casa 47, en la que Sumar pide vetar a la sancionada Alquiler Seguro

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acudirá este viernes al Congreso para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la entidad estatal Casa 47, y en especial del contrato que ha sacado a concurso para gestionar un lote de viviendas al que va a concurrir la empresa Alquiler Seguro, cuya exclusión ha sido reclamada por Sumar al haber sido multada por el Ministerio de Consumo.

La comparecencia de Rodríguez se aprobó el martes en la Diputación Permanente del Congreso con los votos de PP y Vox, pero también del PSOE, Sumar, ERC y Podemos. Junts y PNV se abstuvieron y Bildu votó en contra.

La ministra acudirá a la Comisión de Vivienda para dar cuenta de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en España.

Pero también informará de Casa 47 y especialmente del contrato de 62 millones de euros que ha sacado a concurso para gestionar varios lotes de viviendas al que se han presentado doce empresas. De las doce empresas que se han presentado, el Ministerio de Vivienda ha excluido del proceso a Hipoges, una firma gestionada por el fondo británico Pollen Street, por no haber subsanado ciertos aspectos exigidos por el Gobierno en la presentación del concurso.

Alquiler Seguro, que fue multada por 3,6 millones de euros por Consumo por "cobros indebidos, imposición de servicios no solicitados y cláusulas contractuales potencialmente ilegales", sigue en el proceso.

SUMAR Y BILDU SE QUEJARON

La presentación de esta compañía al contrato de gestión provocó el enfado de Bildu, socio parlamentario del Ejecutivo, y del partido minoritario del Gobierno, Sumar, habida cuenta que ha sido multada por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos.

Sumar dijo que le parecía "alarmante" que la compañía se pueda haber presentado al concurso e incidió que la "mera presencia de esta empresa en el proceso revela una falta de exigencia en los filtros iniciales y obliga a preguntarse por los criterios que están rigiendo la selección de posibles gestores de la vivienda pública".

En lo que respecta a EH Bildu, el partido también denunció que Alquiler Seguro se pudiera presentar al concurso y pidió "un poco de coordinación y coherencia interministerial" a PSOE y Sumar para evitar que una empresa multada por Consumo se pueda postular a un contrato de Vivienda.