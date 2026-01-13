La licitación de obra pública en España moderó su crecimiento al 11,6% entre enero y noviembre de 2025

Archivo - Varias personas esperan con maletas en la estación Chamartín Clara Campoamor, con las cuatro torres de fondo, a 19 de agosto de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en todas las administraciones públicas del país alcanzó los 28.727 millones de euros en los primeros once meses de 2025, lo que supone un incremento del 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo del 13,2% que acumuló hasta octubre.

Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la moderación del crecimiento se debe al menor ritmo inversor protagonizado tanto por las comunidades autónomas como por el Estado y a pesar del fuerte incremento en los ayuntamientos.

En concreto, las comunidades licitaron 8.882 millones hasta noviembre, un 18,6% más y en contraste con el avance del 25% registrado hasta octubre; el Estado rebajó un 0,2% sus licitaciones, hasta los 7.906 millones, frente al aumento del 5% hasta octubre; mientras que los ayuntamientos licitaron 11.939 millones, un 15,7% más, que contrasta con el 11% de octubre.

Andalucía fue de nuevo la región con mayor volumen de licitaciones (1.620 millones de euros), tras aumentarlas un 46%, seguida de Cataluña (1.474 millones), que las disparó un 40%; y Madrid (1.326 millones), que las redujo un 28%.

En términos relativos, Extremadura fue otra vez la comunidad que más creció en licitaciones, un 216%, hasta los 402 millones, seguida de Canarias, un 79%, hasta los 222 millones. Por el contrario, Madrid fue la región que más las redujo (-28%), solo acompañada de Cantabria, donde cayeron un 24% (94 millones); de Castilla y León, región donde retrocedieron un 14% (503 millones); de Aragón (-4% y 119 millones); y de Asturias (-1,6% y 195 millones). El resto de regiones las aumentaron.

Por su parte, la Administración local licitó otros 11.939 millones de euros, un 15,7% más, principalmente por los ayuntamientos (9.042 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (1.940 millones).

EL ESTADO LICITA MENOS QUE EN 2024

En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó 4.673 millones de euros, un 13,2% menos, tras rebajar sus licitaciones un 46% en la Dirección General de Carreteras, hasta los 370 millones de euros; un 23% en las autopistas rescatadas de la Seitt, hasta 31 millones; y un 10% en los puertos, hasta los 601 millones de euros.

En esta ocasión, incluso las licitaciones ferroviarias de Adif retrocedieron un 7,8%, hasta los 2.933 millones de euros, en contraste con el aumento del 5,3% que registraron hasta octubre, debido a la fuerte actividad de noviembre de 2024.

Por su parte, los aeropuertos de Aena aumentaron su actividad licitadora un 20%, hasta los 526 millones de euros.

Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó 627 millones, un 2,7% más, mientras que el resto de ministerios las incrementaron un 35%, hasta los 2.605 millones. En su conjunto, la Administración General del Estado registró una caída del 0,2%, hasta los 7.906 millones de euros.